به گزارش ایلنا، رافائل لیائو بالاخره از کمند آسیب‌دیدگی رها شد و در آستانه نبرد فوق‌العاده حساس با ناپولی در استادیوم دیه‌گو آرماندو مارادونا، پابه‌پای سایر میلانی‌ها تمرین کرد.

بر اساس گزارشی که پایگاه خبری توتومرکاتو وب منتشر کرده، این ستاره پرتغالی که درگیر التهاب در ناحیه لگن شده بود، روز جمعه بدون هیچ مشکلی در تمرینات گروهی حاضر شد تا خیال ماسیمیلیانو آلگری در یکی از سرنوشت‌سازترین دیدارهای این فصل تا حد زیادی راحت شود.

در حال حاضر، متئو گابیا تنها غایب اردوی روسونری به حساب می‌آید و بقیه شاگردان آلگری با آمادگی کامل چمدان‌هایشان را برای سفر به ناپل بسته‌اند.

البته این بازگشت موفقیت‌آمیز به تمرینات، لزوماً به معنای فیکس بازی کردن لیائو در ترکیب اولیه نیست. سرمربی میلان حالا با یک چالش شیرین مواجه است و باید بین او و کریستوفر انکونکو یک نفر را برای حضور در زمین انتخاب کند. انکونکو فرانسوی در هفته‌های گذشته حسابی روی فرم بوده و با نمایش‌های درخشانش، قصد ندارد به این راحتی‌ها جایگاهش را در ترکیب اصلی از دست بدهد.

شرایط در کورس قهرمانی سری آ به شدت ملتهب است؛ میلان با اختلافی 6 امتیازی در سایه اینتر صدرنشین حرکت می‌کند و هفته‌ها یکی پس از دیگری در حال سپری شدن هستند.

به همین دلیل، تقابل دوشنبه‌شب بین تیم‌های دوم و سوم جدول در ورزشگاه مارادونا، برای شاگردان آلگری دقیقا حکم مرگ و زندگی را دارد و آن‌ها برای زنده نگه داشتن رویای اسکودتو و سبقت از نراتزوری، چاره‌ای جز دست پر برگشتن از این میدان بزرگ ندارند.

