آخرین خبر از شروع دوباره لیگ برتر ایران

به گزارش ایلنا، در حالی که بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به میانه هفته بیست و سوم خود رسیده بود، با شروع جنگ تحمیلی و حمله دشمن صهیونیستی- آمریکایی به خاک کشور، برگزاری ادامه مسابقات با تعلیق روبرو شد تا این مسابقات از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تعطیل شود.

سازمان لیگ فوتبال با فشار باشگاه‌ها بخصوص باشگاه‌های دارای بازیکنان خارجی، روبرو شد تا درباره مسائلی از جمله تعیین تکلیف رقابت ها و همچنین قرارداد بازیکنان تصمیم گیری شود.سازمان لیگ نیز با جلسه های متوالی خود تصمیم گرفت رقابت های لیگ برتر، لیگ برتر فوتسال و حتی جام حذفی را به طور مجتمع برگزار کند.

برگزاری مجتمع رقابت‌ها، مورد تایید فدراسیون فوتبال نیز قرار گرفت. مساله مهم دیگر برگزاری جام جهانی و حضور تیم ملی فوتبال در این مسابقات است.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با در نظر گرفتن شرایط جنگی کشور تلاش کرد تا نظر نهادهای نظامی و امنیتی را برای برگزاری هرچه امن تر رقابت ها ایجاد کند اما تا این لحظه با موافقت قطعی آنها روبرو نشده است.

احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز برگزاری ادامه رقابت‌های فوتبالی کشور را منوط به اخذ مجوز از سوی هیئت دولت و شورای دفاع دانسته است.

به نظر می رسد این رقابت ها بر خلاف موافقت اولیه دستگاه های اجرایی با درخواست سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال از اوایل اردیبهشت ماه برگزار نشود و لیگ بیست و پنجم در نیمه راه پایان یابد.

با توجه به نزدیک امتیاز و احتمال قهرمانی برای ۶ تیم بالای جدول ظاهرا قرار نیست تکلیف تیم قهرمان مشخص شود اما با توجه به اینکه باید تیم های منتخب به AFC جهت حضور در لیگ نخبگان فصل آینده مشخص شود، باید دید که قهرمان و رتبه سایر تیم‌ها به چه صورت تعیین می‌شود.

با این حال باید دید تلاش‌های مستمر فدراسیون‌‌نشینان در برگزاری مجتمع رقابت‌ها در تهران یا کرمان به کجا خواهد کشید که این موضوع به طور قطع تا بیستم فروردین ماه یعنی چهارشنبه هفته جاری مشخص میشود.

