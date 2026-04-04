گواردیولا: امیدوارم رودری در سیتی بماند
سرمربی منچسترسیتی ضمن تأکید بر آزادی عمل بازیکنان برای ترک این تیم، ابراز امیدواری کرد هافبک کلیدی تیمش به حضور در جمع سیتیزنها ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی اعلام کرد بازیکنانی که از شرایط خود رضایت ندارند، میتوانند این باشگاه را ترک کنند، اما در عین حال خواهان ادامه حضور رودری در این تیم شد.
در جریان فیفادی، رودری، هافبک پیشین اتلتیکومادرید، عنوان کرده بود که احتمال پیوستن به رئال مادرید را بررسی خواهد کرد، چرا که به گفته او «نمیتوان پیشنهاد بهترین باشگاههای جهان را رد کرد.»
این هافبک ۲۹ ساله و کاپیتان تیم ملی اسپانیا از زمان پیوستن به منچسترسیتی در سال ۲۰۱۹، ۲۹۳ بازی برای این تیم انجام داده و قراردادش تابستان آینده به پایان میرسد.
گواردیولا در واکنش به این اظهارات گفت:«هیچ بازیکنی نیست که فرصت بازی برای رئال مادرید را رد کند.» او در ادامه افزود:«همیشه آرزو دارم رودری تا جایی که ممکن است در این باشگاه بماند، چون او بازیکنی فوقالعاده و در بالاترین سطح است، اما در نهایت هر کسی مسیر زندگی خودش را دارد.»
رودری که در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب توپ طلای فوتبال جهان شد، فصل گذشته را تقریباً بهطور کامل به دلیل مصدومیت زانو از دست داد و منچسترسیتی نیز برای نخستینبار در ۸ سال اخیر موفق به کسب جام مهمی نشد.
این بازیکن در فصل جاری نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ، بخشهایی از رقابتها را از دست داده، اما در مجموع ۲۸ بازی در تمامی رقابتها انجام داده و به تیمش در کسب قهرمانی جام اتحادیه انگلیس (کارابائو کاپ) مقابل آرسنال در ورزشگاه ومبلی کمک کرده است.
رودری در دوران حضور خود در منچسترسیتی، افتخارات متعددی از جمله چهار قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، یک عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی و سه قهرمانی در جام اتحادیه را به دست آورده است.