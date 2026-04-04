به گزارش ایلنا، کوین دی‌بروینه هافبک خلاق بلژیکی، تصمیم گرفته آینده کوتاه‌مدت خود را به ناپولی گره بزند و فراتر از فصل جاری نیز در این تیم حضور داشته باشد. بر اساس گزارش شبکه اسکای و به نقل از AreaNapoli، این بازیکن تأکید کرده که به قرارداد دو ساله خود با ناپولی پایبند خواهد بود.

دی‌بروینه از زمان حضور در فوتبال ایتالیا، تمرکز خود را بر ارائه عملکردی تأثیرگذار در سری‌آ و ایفای نقش کلیدی در پروژه فنی جدید باشگاه تحت هدایت آنتونیو کونته معطوف کرده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، باشگاه‌هایی از لیگ MLS آمریکا علاقه‌مند به جذب این هافبک بوده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دی‌بروینه در حال حاضر تصمیم روشنی درباره مسیر حرفه‌ای خود دارد. هرچند انتقال به فوتبال آمریکا همچنان می‌تواند گزینه‌ای برای آینده باشد، اما او ترجیح داده حداقل تا فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در سطح اول فوتبال اروپا به کار خود ادامه دهد.

ماندن این ستاره بلژیکی، خبر بسیار مثبتی برای ناپولی محسوب می‌شود؛ چرا که یکی از برترین بازی‌سازان فوتبال جهان همچنان در قلب خط میانی این تیم باقی خواهد ماند تا ناپولی بار دیگر برای کسب عنوان قهرمانی سری‌آ (اسکودتو) رقابت کند.

