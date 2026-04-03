خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مژدگانی محمد انصاری برای پیدا کردن خلبان آمریکایی

مژدگانی محمد انصاری برای پیدا کردن خلبان آمریکایی
کد خبر : 1768911
لینک کوتاه کپی شد.

محمد انصاری، مدافع سابق پرسپولیس، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود اعلام کرد تمام مدال‌های دوران بازی‌اش در پرسپولیس را به کسی هدیه می‌دهد که خلبان آمریکایی را پیدا کند.

به گزارش ایلنا،  محمد انصاری، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار تصویری از مدال‌های قهرمانی خود در صفحه اینستاگرامش واکنش متفاوتی نشان داد.

انصاری در این استوری تصویری از مدال‌های دوران حضورش در پرسپولیس را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «تمام مدال‌های دوران بازی در پرسپولیس هدیه به کسی که خلبان متجاوز را پیدا کند.»

مژدگانی محمد انصاری برای پیدا کردن خلبان آمریکایی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار