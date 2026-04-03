مژدگانی محمد انصاری برای پیدا کردن خلبان آمریکایی

به گزارش ایلنا، محمد انصاری، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار تصویری از مدال‌های قهرمانی خود در صفحه اینستاگرامش واکنش متفاوتی نشان داد.

انصاری در این استوری تصویری از مدال‌های دوران حضورش در پرسپولیس را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «تمام مدال‌های دوران بازی در پرسپولیس هدیه به کسی که خلبان متجاوز را پیدا کند.»

