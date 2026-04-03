مژدگانی محمد انصاری برای پیدا کردن خلبان آمریکایی
محمد انصاری، مدافع سابق پرسپولیس، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود اعلام کرد تمام مدالهای دوران بازیاش در پرسپولیس را به کسی هدیه میدهد که خلبان آمریکایی را پیدا کند.
به گزارش ایلنا، محمد انصاری، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس، با انتشار تصویری از مدالهای قهرمانی خود در صفحه اینستاگرامش واکنش متفاوتی نشان داد.
انصاری در این استوری تصویری از مدالهای دوران حضورش در پرسپولیس را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «تمام مدالهای دوران بازی در پرسپولیس هدیه به کسی که خلبان متجاوز را پیدا کند.»