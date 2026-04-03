به گزارش ایلنا، کاتالان‌ها در پیچ تند و سرنوشت‌ساز این فصل، با یک بحران تمام‌عیار در خط آتش خود مواجه شده‌اند. از یک طرف رافینیا با مصدومیتی بدموقع حداقل 5 هفته خانه‌نشین شده و از سوی دیگر، دو مهاجم نوک تیم یعنی روبرت لواندوفسکی و فران تورس با افت شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ستاره لهستانی هرچند برابر نیوکاسل موفق به ثبت دبل شد، اما در رقابت‌های لالیگا از 28 فوریه به این سو پایش به گلزنی باز نشده است. اوضاع برای مهاجم اسپانیایی حتی بدتر است و تورس از 31 ژانویه در حسرت گلزنی می‌سوزد. در میان این خشکسالی مهاجمان، حالا تمام نگاه‌ها به ساق‌های لامین یامال دوخته شده تا فراتر از حد انتظار ظاهر شود.

صاحب پیراهن شماره 10 بارسا تا اینجای کار ثابت کرده که پوشیدن این لباس پرطمطراق اصلا برایش گشاد نیست. او در حال حاضر به لیدر اصلی پازل تاکتیکی هانسی فلیک و نماد بی‌چون‌وچرای اردوگاه بلوگرانا تبدیل شده است.

یامال در مستطیل سبز به عنوان طراح اصلی حملات ویرانگر بارسا شناخته می‌شود، اما در مقطع کنونی توقعات از او سر به فلک کشیده و باید جور کل خط حمله تیمش را به دوش بکشد. بارسا در روزهای آینده یک تقابل حیثیتی در دربی مقابل اسپانیول دارد و باید سه بار هم با اتلتیکو مادرید سرشاخ شود که دو تا از این بازی‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود؛ روزهایی که هواداران بارسا فقط به درخشش این پدیده جوان دل بسته‌اند.

غیبت رافینیا ضربه مهلکی به فاز هجومی بارسلونا زده است؛ چرا که تیم حالا قدرت نفوذ، حملات مستقیم، شم گلزنی و از همه مهم‌تر، روحیه جنگندگی و رهبری این ستاره برزیلی را در اختیار ندارد.

وقتی این جای خالی با ناکامی‌های پیاپی لواندوفسکی و تورس در باز کردن دروازه رقبا ترکیب می‌شود، زهر خط حمله آبی‌واناری‌ها به شدت گرفته می‌شود. در چنین آشفته‌بازاری، یامال حکم یک فرشته نجات را پیدا می‌کند.

کادر فنی از او می‌خواهد که علاوه بر مهندسی حملات از کناره‌ها، آمار گلزنی‌اش را هم بالا ببرد؛ به خصوص که او در حال حاضر روی فرم‌ترین بازیکن فاز تهاجمی تیم به شمار می‌رود.

هنوز نمایش خیره‌کننده او برابر اتلتیکو در بازی برگشت نیمه‌نهایی کوپا دل ری از یادها نرفته است. هرچند بارسا در آن شب با اختلاف یک گل از رسیدن به فینال بازماند، اما آمار یامال در آن مسابقه دیوانه‌کننده بود: 14 عبور موفق از مجموع $19اقدام به دریبل (ثبت آمار شگفت‌انگیز 73.6 درصد موفقیت در تقابل‌های یک‌به‌یک)، ارسال 4 پاس کلیدی، پایه‌گذاری 2 موقعیت مسلم گلزنی، پیروزی در 14 نبرد تن‌به‌تن و البته دادن یک پاس گل تماشایی به مارک برنال.

شاگردان فلیک در یک بازه زمانی کمی بیشتر از 15 روز، دو ماموریت فوق‌العاده حساس دارند: زنده ماندن در تورنمنت بی‌رحم لیگ قهرمانان و حفظ حاشیه امتیازی با رئال مادرید در صدر جدول لالیگا.

فشار روی تیم در بالاترین حد ممکن قرار دارد و وظیفه‌ای که روی دوش لامین یامال گذاشته شده، به شدت سنگین است. در این روزهای مرگ و زندگی، بارسلونا امیدوار است که جواهر جوانش عبای رهبری را بر دوش بیندازد و یک‌تنه تیم را از این گردنه سخت عبور دهد.

