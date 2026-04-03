جرارد: ۴ باشگاه بزرگ عربستان توانایی بازی در لیگ برتر انگلیس را دارند
استیون جرارد اسطوره لیورپول، معتقد است چهار باشگاه بزرگ عربستان سعودی توان رقابت در لیگ برتر انگلیس را دارند.
به گزارش ایلنا، استیون جرارد، کاپیتان سابق لیورپول، در اظهاراتی جالب به سطح فوتبال باشگاهی در عربستان اشاره کرد و مدعی شد که چهار تیم بزرگ این کشور میتوانند در لیگ برتر انگلیس به میدان بروند.
او در این خصوص گفت: این باشگاهها از نظر کیفیت بازیکنان، سرمایهگذاری و سطح رقابت، به حدی رسیدهاند که حضورشان در یکی از سختترین لیگهای دنیا دور از ذهن نیست.
جرارد همچنین به یکی از این تیمها اشاره کرد که شامل الهلال، الاتحاد، النصر و الاهلی میشود؛ باشگاههایی که در سالهای اخیر با جذب ستارههای بزرگ و تقویت ساختار خود، پیشرفت قابل توجهی داشته است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که لیگ عربستان در سالهای اخیر با جذب بازیکنان مطرح بینالمللی، توجه زیادی را به خود جلب کرده و سطح فنی آن به شکل محسوسی افزایش یافته است.