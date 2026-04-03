ستاره چلسی از فهرست کنار گذاشته شد!
انزو فرناندز، هافبک آرژانتینی آبی‌ها، به‌دلیل حواشی اخیر مربوط به رئال مادرید از حضور در دو دیدار پیش‌روی تیمش محروم شد.

به گزارش ایلنا، چند روز پس از آن صورت گرفت که انزو فرناندز در چندین مصاحبه از علاقه خود به مادرید سخن گفت و به خروج از باشگاه اشاره کرد، توسط آبی‌های لندن تنبیه شد.

لیام روزنیور، سرمربی چلسی، در این باره توضیح داد: «یک ساعت پیش با انزو صحبت کردم. به عنوان یک باشگاه فوتبال و با مشارکت قاطع من در این تصمیم، او برای بازی فردا و بازی یکشنبه آینده مقابل منچسترسیتی در دسترس نخواهد بود. او خط قرمز باشگاه در رابطه با فرهنگ ما و آنچه می‌خواهیم بسازیم را زیر پا گذاشت.

او افزود: «من برای انزو در درجه اول به عنوان یک شخص و یک بازیکن احترام بسیاری قائلم. او ناامید است چون می‌خواهد ما موفق شویم. در مورد این تصمیم، موضوع فقط من، مدیران ورزشی، هیئت مدیره یا بازیکنان نیستیم؛ همگی ما در مورد تصمیم گرفته شده اتفاق نظر داریم. درها به روی انزو بسته نیست. این یک جریمه است. باید از فرهنگ باشگاه محافظت کرد و در این زمینه، از یک مرز عبور شد. صحبت کردن به جای او درباره آنچه می‌خواهد و آینده‌اش، در حیطه وظایف من نیست.»

انزو فرناندز که در سن ۲۵ سالگی در رادار چندین باشگاه تراز اول اروپایی از جمله رئال مادرید، قرار دارد، از فیفادی ماه مارس برای صحبت درباره آینده‌اش استفاده کرد. او در یک مصاحبه‌ یوتیوبی با آویرالس گفت: «دوست دارم در اسپانیا زندگی کنم. مادرید را خیلی دوست دارم، من را یاد بوئنوس آیرس می‌اندازد. در مادرید زندگی خواهم کرد. فوتبالیست هر جا بخواهد زندگی می‌کند.»

علاوه بر این، او پس از شکست مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان نیز با صحبت‌هایی که بوی خداحافظی می‌داد، تداوم حضورش در باشگاه را زیر سوال برده بود: «نمی‌دانم. هشت بازی و جام حذفی باقی مانده است. جام جهانی در پیش است و بعد خواهیم دید چه می‌شود.»

این دو مصاحبه جنجالی باعث شد تا چلسی این فوتبالیست را به دلیل آنچه تخطی از کدهای رفتاری باشگاه می‌داند، با محرومیت از دو بازی جریمه کند.

