کمپانی: شاید هری کین به بازی با رئال مادرید برسد
ونسان کمپانی به حضور هری کین در دیدار برابر رئال مادرید امیدوار است.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ روز شنبه در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابتهای بوندسلیگا در ورزشگاه خانگی فرایبورگ روبروی این تیم به میدان خواهد رفت و امیدوار است که بتواند با کسب سه امتیاز این بازی جایگاهش را در صدر جدول ردهبندی این مسابقات محکم کند و با اعتماد به نفس بیشتری آماده دیدار دشوار برابر رئال مادرید شود.
کمپانی دقایقی قبل در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و با خبرنگاران گفتگو کرد.
هری کین
«هری در تمرینات تیم ملی انگلیس حس کرد مشکلی در مچ پایش است. او فردا در دسترس نخواهد بود اما نسبت به حضورش در بازی سهشنبه خوشبینم.»
تغییر در ترکیب با نگاه به بازی رئال
«به عنوان مربی باید روشن کنم که فردا تمرکزمان روی فریبورگ است و همین کافی است. کار جدیدی انجام نخواهیم داد. همان چیزی که ما را به این موقعیت رسانده که حضور در تمام رقابتها با استفاده از کل ترکیب است را دوباره اجرا خواهیم کرد. فردا تصمیمات لازم را خواهیم گرفت. اگر بازیکنی حس کند مشکلی دارد و سه روز بعد باید در لیگ قهرمانان بازی کند، طبیعی است که تصمیم بگیریم، به خصوص وقتی همیشه به کل تیم اعتماد داشتهایم. من سعی میکنم اطلاعات را بررسی کرده و تصمیمات منطقی بگیرم.»
شرایط بازیکنان
«هری غایب است، جکسون محروم است. در غیر این صورت اوضاع خوب است. جمال بازگشته، فونزی هم حضور دارد. آنها یک هفته کامل تمرین کردهاند. ایتو از طریق تیم ملی دقایقی بازی کسب کرده، مانو بازگشته است و پاولو هم هست. فردا خواهیم دید چه کسی میتواند بازی کند اما ترکیب در جایگاه لازم قرار دارد.»
شرایط خط حمله
«تا حدی بستگی به اتفاقات تمرین امروز دارد، این که چه کسی صددرصد آماده این بازی نشان دهد. تفسیر ما از نقش شماره ۱۰ بسیار انعطافپذیر است. میتوانیم با دو مهاجم بازی کنیم، بدون مشکل. میتوانیم دو شماره ۱۰ بازی کنیم یا پروفایل ۹.۵ داشته باشیم. زیبایی ماجرا این است که بازیکنان کافی در محوطه جریمه داریم. این که این را اجرا کنیم یا نه، به اطلاعات آخرین تمرین بستگی دارد. سعی میکنیم تصمیمات منطقی بگیریم که مفید باشند.»
وضعیت دروازهبانی
«مانو صددرصد آماده است و عملکردش در تمرین این هفته بهترین بوده است. اگر هفته بعد هم همین شرایط را نشان دهد، همه خوشحال خواهیم شد. یوناس از دیروز به جمع ما بازگشته که برای ما بسیار مثبت است. با انگیزه کامل وارد دو ماه پایانی میشویم.»
مایکل اولیسه
«ذهنیت او است که این بازیکن را ویژه میکند. همانطور که چندین بار گفتهام: او بازیکنی است که با دقت زیاد کار میکند و گاهی وقتی همه چیز صددرصد درست پیش نمیرود، ناامید میشود. اما به عنوان مربی، چالشبرانگیز است چون باید در بالاترین سطح فکر کنید... اما داشتن بازیکنی که روی خود کار میکند، آسانتر است. همیشه او را با کوین دی بروینه مقایسه کردهام و این را در او میبینم. نحوه شوت زدن و دریبلهایش با پای راست و چپ، به نظرم مشابه بازیکنی است که قبلاً دیدهام. مطمئنم او بهتر خواهد شد و بایرن را در آینده ارتقا خواهد داد.»
آمادگی موسیالا و دیویس
«هر دو گزینههای بازیهای آینده هستند اما این که بتوانند سه بازی در یک هفته یا ۹۰ دقیقه کامل بازی کنند، سوال است. دیگر آن انتخاب گسترده را نداریم. باید ببریم و همه باید بهترین سطح خود را ارائه دهند. میدانم کیفیت آنها در دقایقی که بازی میکنند ظاهر خواهد شد. سعی میکنیم تصمیمات منطقی بگیریم.»
فرایبورگ
«آنها تیمی پرانرژی و فوقالعاده قوی در خانه هستند. بازیکنانی دارند که اعتماد به نفس دارند و میتوانند گل بزنند. با وجود برنامه فشرده، ثبات خود را حفظ کردهاند. همه نمیتوانند در اروپا و بوندسلیگا ثابت بمانند. این نشان میدهد مربی جوانشان با سبک شخصی خود به باشگاه کمک میکند. اگر فهرستی از مسابقات دشوار لیگ داشته باشم، دیدار خارج از خانه با فرایبورگ یکی از آنهاست. برای این بازی به قدرت و انرژی زیادی نیاز داریم.»