شوک بزرگ در آلمان؛ بایرن بدون گلزن اصلیاش به میدان میرود
غیبت قطعی هری کین در دیدار حساس برابر فرایبورگ، موجی از نگرانی در اردوی بایرنمونیخ به راه انداخته است. وضعیت او برای بازی مقابل رئال مادرید نیز نامشخص است.
به گزارش ایلنا، ماشین جنگی باواریاییها با سرعت تمام در جاده فتح جام شماره 35 بوندسلیگا میتازد، اما آنها ایستگاه پیش رو را باید بدون ماشین گلزنیشان پشت سر بگذارند. ستاره انگلیسی خط حمله بایرن به خاطر درد مچ پا، رسماً از لیست بازی روز شنبه برابر فرایبورگ خط خورد.
ونسان کمپانی در واکنش به این اتفاق ناخوشایند، در نشست خبریاش توضیح داد: «وضعیت تمرینی هری تا همین یکشنبه گذشته عالی پیش میرفت. اما در اردوی تیم ملی بود که مچ پایش درد گرفت و همین مسئله باعث میشود تا او را برای مسابقه فردا در اختیار نداشته باشیم. قطعا این بهترین سناریوی ممکن برای ما نیست، ولی خیلی امیدوارم که تا روز سهشنبه به شرایط بازی برسد.»
زنگ خطر برای این مهاجم درجه یک، درست روز یکشنبه و قبل از تقابل تدارکاتی سهشیرها با ژاپن (مسابقهای که با نتیجه 1-0 به پایان رسید) به صدا درآمد؛ جایی که او نتوانست آخرین تمرین تیم ملی کشورش را به سلامت تمام کند.
این آسیبدیدگی کار را به جایی رساند که کین در تمرینات گروهی روز پنجشنبه مونیخیها هم غایب بود و کادر فنی مجبور شد او را به گوشهای بفرستد تا به صورت اختصاصی فقط روی دوچرخه ثابت کار کند.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که بدانیم مونیخیها سهشنبه همین هفته در دور رفت مرحله یکچهارم نهایی چمپیونزلیگ باید یک جنگ تمامعیار با رئال مادرید داشته باشند و نرسیدن کین به این نبرد بزرگ، یک شوک ویرانگر برای نماینده آلمان خواهد بود.
از طرفی، این خانهنشینی اجباری به مزاق ستاره انگلیسی نیز خوش نیامده است؛ چرا که او با انگیزه عجیبی به دنبال شکستن طلسم گلزنی روبرت لواندوفسکی در لیگ آلمان بود.
مهاجم لهستانی سابق بایرن در فصل 2020-2021 توانست 41 بار تور دروازه رقبا را بلرزاند و این رکورد تاریخی را به نام خودش سند بزند. در حال حاضر کین با 31 گل زده، تنها 7 مسابقه دیگر فرصت دارد تا به این حدنصاب جذاب دست پیدا کند.