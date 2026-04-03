طارمی دوباره برگ برنده المپیاکوس

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان المپیاکوس پس از پایان بازی‌های ملی به اردوی باشگاه بازگشتند تا خود را برای دربی حساس یکشنبه مقابل آ.ا.ک در ورزشگاه مملو از تماشاگر کارایسکاکیس آماده کنند. در این میان، مهدی طارمی با درخششی چشمگیر در تیم ملی ایران — سه گل، یک پاس گل و حتی بستن بازوبند کاپیتانی در بازی‌های دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا — دوباره به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

طارمی در المپیاکوس نسبت به ایوب ال‌کعبی نقش کم‌رنگ‌تری داشته، اما عملکرد او در بازی‌های بزرگ نشان می‌دهد که می‌تواند در حساس‌ترین مقطع فصل نقشی تعیین‌کننده ایفا کند؛ شاید حتی سهم گلزنی و تاثیرگذاری او با ال‌کعبی برابر شود.

ماندلیبار هنوز درباره استفاده از سیستم دو مهاجمه در دیدارهای کلیدی پلی‌آف تصمیم نهایی را نگرفته، اما این گزینه جدی روی میز است و می‌تواند حضور ثابت طارمی در ترکیب را تقویت کند. هرچند برخی کارشناسان معتقدند این سیستم کارایی بالایی ندارد، اما سرمربی المپیاکوس به دنبال غافلگیر کردن رقبا در دیدارهای بزرگ است.

نگاهی به بازی‌های حساس المپیاکوس در این فصل نیز نقش طارمی را پررنگ‌تر می‌کند. از میان ۶ دیدار مهم، تنها ۶ امتیاز کسب شده اما طارمی در ۵ بازی نقشی مستقیم در گل‌ها و امتیازات داشته است: پاس گل حیاتی مقابل پاناتینایکوس، گرفتن پنالتی و زدن گل دوم برابر آ.ا.ک در بازی رفت، و گل کردن پنالتی در وقت‌های اضافه در دیدار برگشت در نیافیلادلفیا.

در کنار این‌ها، فرم عالی او در دو بازی دوستانه ایران نشان می‌دهد طارمی در یکی از بهترین مقاطع آمادگی خود قرار دارد و می‌تواند این روند را در المپیاکوس ادامه دهد.

پلی‌آف قهرمانی لیگ یونان با حضور بیگ‌فور — پائوک، المپیاکوس، پاناتینایکوس و آ.ا.ک — به‌صورت رفت و برگشت در شش هفته برگزار می‌شود و به دلیل انتقال امتیازات فصل عادی، رقابتی بسیار فشرده و غیرقابل پیش‌بینی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، درخشش بازیکنانی مثل طارمی می‌تواند مسیر قهرمانی را تغییر دهد.

