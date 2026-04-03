گرمای آمریکا ستاره کلمبیا را از پا انداخت
خامس رودریگز، هافبک سرشناس تیم ملی کلمبیا، پس از آنکه دچار کمآبی شدید ناشی از گرمای هوا شد، به یکی از بیمارستانهای آمریکا منتقل شد تا تحت مراقبتهای پزشکی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، شماره 10 سرشناس کلمبیاییها روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد. خامس رودریگز که به تازگی در دیدارهای تدارکاتی برابر تیمهای ملی فرانسه و کرواسی به میدان رفته بود، سر از یکی از بیمارستانهای ایالت مینهسوتا درآورد.
مقامات فدراسیون فوتبال کلمبیا خیلی زود دست به کار شدند و بعد از پیگیری مستقیم از کادر درمان این مرکز، با انتشار گزارشی خیال هواداران را راحت کردند که شرایط عمومی این ستاره کاملا باثبات است و پزشکان به صورت مستمر وضعیت او را زیر نظر دارند.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ ظاهرا این هافبک خلاق در روز دوشنبه 30 مارس، یعنی درست یک روز بعد از حضور 63 دقیقهایاش در تقابل دوستانه با فرانسویها در شهر واشینگتن، با مشکل افت شدید آب بدن مواجه میشود.
بالاترین نهاد فوتبالی کلمبیا در متن بیانیهاش اینطور توضیح داده است: «فدراسیون فوتبال کلمبیا و کادر پزشکی تیم ملی، وظیفه خود میدانند که رسانهها و افکار عمومی را در جریان ریز اتفاقات رخداده برای کاپیتان تیم ملی، یعنی خامس رودریگز قرار دهند. بعد از تماسهای مکرر با مرکز درمانی محل بستری او در مینهسوتا، برای ما مسجل شد که این بازیکن به خاطر یک عارضه کاملا غیرورزشی تحت مراقبتهای تخصصی قرار گرفته است.
او فردای بازی با فرانسه دچار کمآبی خطرناکی در بدنش شد و به همین خاطر پزشکان ترجیح دادند در 72 ساعت گذشته او را بستری کنند تا هم روند ریکاوریاش را به درستی طی کند و هم از نظر بالینی تحت نظارت پیشگیرانه باشد.»
کلمبیاییها برای اینکه جلوی هرگونه شایعهسازی در مورد مصدومیتهای کهنه او را بگیرند، در بخش دیگری از این اطلاعیه صراحتا اعلام کردند: «باید روی این موضوع تاکید ویژهای داشته باشیم که اتفاق پیشآمده کوچکترین ربطی به آسیبدیدگیهای استخوانی یا عضلانی ندارد و اصلا به فعالیتهای او در مستطیل سبز مربوط نمیشود.»
مراحل درمان این بازیکن به بهترین شکل ممکن پیش میرود و او در مسیر بهبودی است.
با این حال، به احتمال بسیار زیاد خامس نمیتواند تیمش را در نبرد هفته ششم رقابتهای لیگ حرفهای آمریکا مقابل لسآنجلس گلکسی همراهی کند.
در همین راستا، کادر پزشکی تیم ملی کلمبیا قرار است در روزهای آتی ارتباط تنگاتنگ خود را با باشگاه مینهسوتا یونایتد حفظ کند تا لحظه به لحظه در جریان شرایط سلامتی او قرار بگیرد.