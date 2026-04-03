به گزارش ایلنا، تیم الطلبه عراق با هدایت سرمربی ایرانی خود، علیرضا منصوریان، فردا در هفته بیست و ششم لیگ ستارگان این کشور، در دیداری بسیار مهم مقابل دهوک قرار می‌گیرند.

این مسابقه برای شاگردان منصوریان بسیار مهم است و می‌تواند آخرین فرصت‌ برای باقی ماندن در کورس قهرمانی باشد.

در بازی رفت، الطلبه مقابل تیم نفت با یک تساوی غیرمنتظره و بدون گل متوقف شد و پس از چند پیروزی مهم، علاوه بر توقف روند خوب، شانس نزدیک شدن به تیم‌های صدر جدول را نیز از دست داد.

منصوریان و شاگردانش که در حال حاضر با 48 امتیاز، در فاصله 11 امتیازی تیم صدرنشین یعنی نیروی هوایی قرار گرفته‌اند، برای اینکه اندک امیدهای قهرمانی را همچنان در دست داشته باشند، چاره‌ای جز پیروزی در مسابقه فردا نخواهند داشت.

شاگردان منصوریان برای تحقق این هدف باید با حداکثر تلاش و انرژی در میدان حاضر شوند و آخرین فرصت‌های باقی‌مانده را از دست ندهند. تیم دهوک در حال حاضر با کسب ۳۴ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته است.

