به گزارش ایلنا، در پایان این فصل، قطار محمد صلاح در آنفیلد متوقف می‌شود. ستاره مصری بالاخره مهر تاییدی بر شایعات زد و اعلام کرد که با سوت پایان رقابت‌های این فصل، چمدان‌هایش را از مرسی‌ساید می‌بندد. بدون شک، این خداحافظی به بمب بزرگ بازار نقل‌وانتقالات تابستانی تبدیل خواهد شد.

حالا مدیران لیورپول با یک کابوس واقعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ پیدا کردن جانشینی برای بازیکنی که نامش در تالار مشاهیر باشگاه جاودانه شده و پر کردن جای خالی او، ماموریتی است که بسیار دشوار خواهد بود.

حالا همه نگاه‌ها به این دوخته شده که فرعون آنفیلد قرار است برای فصل آینده پیراهن چه تیمی را به تن کند. رسانه تیم‌تاک در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شده که لیگ حرفه‌ای عربستان با پیشنهادهای نجومی‌اش، در صدر لیست مشتریان قرار دارد و اتفاقاً روند مذاکرات دو طرف در هفته‌های گذشته حسابی گرم و جدی دنبال شده است.

البته در این میان، تیم‌هایی از بوندس‌لیگای آلمان و سری آ ایتالیا هم زیرچشمی اوضاع را رصد می‌کنند و حتی زمزمه‌هایی از تلاش لحظه آخری باشگاه‌های آمریکایی برای وسوسه کردن او به گوش می‌رسد.

با این حال، به نظر می‌رسد پرونده انتقال صلاح به خاورمیانه که از سال گذشته کلید خورده بود، حالا با قدرت در مسیر نهایی شدن می‌تازد. نکته فوق‌العاده جذاب ماجرا اینجاست که سعودی‌ها یک آپشن استثنایی روی میز مدیر برنامه‌های او گذاشته‌اند و رسماً به او چک سفید امضا داده‌اند تا تیم آینده‌اش را شخصاً از بین باشگاه‌های عربستانی انتخاب کند. با وجود این آزادی عمل کامل، در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد کفه ترازو به سمت باشگاه الاتحاد سنگینی می‌کند و آن‌ها شانس اول جذب این وینگر گلزن هستند.

اگر این کوچ بزرگ و تاریخی رقم بخورد، شماره 11 لیورپول مستقیماً به جمع ثروتمندترین ورزشکاران کره خاکی اضافه می‌شود و چه بسا رکورد پردرآمدترین فوتبالیست دنیا را هم به نام خودش سند بزند.

مقامات ورزش عربستان به شدت نسبت به جوش خوردن این معامله خوش‌بین هستند. برنامه اصلی آن‌ها این است که صلاح را به عنوان نگین درخشان و ویترین بین‌المللی لیگ خود معرفی کنند؛ پروژه‌ای که با توجه به جایگاه فعلی او به عنوان سرشناس‌ترین و محبوب‌ترین چهره مسلمان دنیای فوتبال، یک موفقیت تبلیغاتی و ورزشی بی‌نظیر برای آن‌ها به حساب می‌آید.

