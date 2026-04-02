نیمکت غنا در تیررس مربی سابق استقلال
پس از اخراج سرمربی غنا، فدراسیون این کشور چند نام را برای هدایت تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ بررسی میکند؛ در میان گزینهها، نام سرمربی فصل گذشته استقلال هم دیده میشود.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنها حدود 2 ماه تا سوت آغاز ماراتن جذاب جام جهانی 2026 زمان باقی مانده، صندلی هدایت تیم ملی غنا به شکلی ناگهانی بدون مربی مانده است.
پس از آنکه غناییها در بازیهای تدارکاتی ماه مارس دو باخت پیاپی و تلخ را برابر تیمهای اتریش و آلمان تجربه کردند، مقامات فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفتند حکم اخراج اتو آدو را صادر کنند. حالا مدیران این تیم آفریقایی سخت در تلاشند تا از میان چند نام سرشناس و جذاب، سکاندار جدید خود را برای بزرگترین رویداد فوتبالی جهان انتخاب کنند.
شبکه ورزشی ایاسپیان در گزارشی مدعی شده که هروه رنار، مرد فرانسوی نیمکت عربستان که این روزها به دلیل کسب نتایج ضعیف به شدت زیر تیغ انتقادات قرار دارد، یکی از شانسهای اصلی برای هدایت غنا محسوب میشود.
سایت گل هم با استناد به اخبار روزنامه الیوم عربستان تایید کرده که روسای فوتبال غنا بیصبرانه خواهان حضور رنار در مسابقات جام جهانی 2026 هستند. با این وجود، یکی از مسئولان بلندپایه فدراسیون عربستان در مصاحبه با روزنامه الریاضیه، خط بطلانی بر شایعات جدایی این سرمربی کشید و رفتن او را تکذیب کرد.
از سوی دیگر، اخبار برخی از رسانهها حاکی از آن است که مقامات غنایی پای میز مذاکره با ولید رکراکی هم نشستهاند و روند گفتگوها پیشرفت قابلتوجهی داشته است؛ همان سرمربی نامآشنایی که موفق شد با مراکش به مقام شگفتانگیز چهارمی جام جهانی برسد و تاریخیترین دستاورد آنها را رقم بزند.
اما موضوع جالب توجه در این هیاهو، ورود پیتسو موسیمانه به لیست نامزدهاست. طبق شنیدهها از رسانههای قاره سیاه، سرمربی پیشین استقلال تهران شخصاً برای در دست گرفتن هدایت غنا در جام جهانی چراغ سبز نشان داده و آمادگیاش را اعلام کرده است.
پایگاه خبری ساکر لادوما نیز از قول یکی از افراد مطلع در غنا فاش کرده که اسم موسیمانه در جلسات مدیران به میان آمده است؛ چرا که او چهرهای به شدت محبوب در این کشور به حساب میآید و اهالی فوتبال غنا احترام خاصی برای شخصیت حرفهای و دانش مربیگری او قائل هستند.
این ابراز علاقه در حالی مطرح میشود که کارنامه موسیمانه در جمع آبیپوشان پایتخت ایران کاملاً ناامیدکننده بود و او از مجموع 14 مسابقه، فقط در 3 نبرد طعم پیروزی را چشید و در نهایت با کارنامهای تاریک از استقلال جدا شد.
در کنار تمام این اسامی پرطمطراق، نام پائولو بنتو نیز به گوش میرسد؛ سرمربی سالهای نهچندان دور تیمهای ملی پرتغال و کره جنوبی که حالا به عنوان یکی دیگر از گزینههای روی میز برای نشستن روی نیمکت تیم ملی غنا در رسانهها مطرح شده است.