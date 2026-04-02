منفورترین بازیکن ایتالیا در راه نیوکمپ
رسانههای اسپانیایی مدعی شدند بارسلونا برای جذب الساندرو باستونی، بازیکنی که در روزهای تاریک فوتبالی قرار دارد، تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، مدیران کاتالانها حسابی در تکاپوی چینش پازل تابستانی خود هستند و در این میان، نام یک مدافع ایتالیایی به شدت در راهروهای نیوکمپ بر سر زبانها افتاده است.
همانطور که پیشتر هم نشریه موندو دپورتیوو فاش کرده بود، آلساندرو باستونی، ستاره خط دفاعی اینترمیلان، حالا به سیبل اصلی بارساییها برای مستحکم کردن دژ دفاعیشان تبدیل شده است.
این علاقه برای خود باستونی هم یک موهبت بزرگ و راه نجات به حساب میآید؛ چرا که او بعد از گرفتن کارت قرمز در تقابل تلخ اخیر آتزوری مقابل بوسنی در فینال پلیآف اروپا برای جام جهانی 2026 که در نهایت به باخت تیم ملی کشورش ختم شد، حسابی مورد غضب هواداران ایتالیایی قرار گرفته و بدش نمیآید هرچه زودتر چمدانهایش را ببندد.
در همین راستا، روزنامه گاتزتا دلو اسپورت هم با انتشار گزارشی تایید کرده که مقامات ردهبالای افعیها، پالسهای مثبتی برای شروع رایزنیها فرستادهاند.
در واقع، جوزپه ماروتا به عنوان مدیر اجرایی و پیهرو آوزیلیو در قامت مدیر ورزشی اینتر، به کاتالانها اجازه دادهاند تا کانال ارتباطی خود را با مدیر برنامهها و نزدیکان این مدافع ملیپوش باز کنند و شرایط انتقال را بسنجند.
البته نراتزوری برای فروش صخره خط دفاعی خود اصلاً قصد کوتاه آمدن ندارد و قیمت بالایی بر روی او گذاشته است. سران اینتر برای صدور رضایتنامه باستونی، روی مبلغی بین 70 تا 80 میلیون یورو دست گذاشتهاند.
عددی که با توجه به جیب خالی این روزهای آبیواناریها، پرداخت آن تقریبا غیرممکن به نظر میرسد. با تمام این اوصاف، زمزمههایی از سرزمین چکمه به گوش میرسد که این برچسب قیمتی وحشتناک، وحی منزل نیست و راه برای چانهزنی باز است.
گفته میشود روند مذاکرات دو طرف احتمالاً از اعداد معقولتر و عددی بین 40 تا 45 میلیون یورو استارت خواهد خورد و آپشنها و پاداشهای مختلف هم به آن اضافه میشود تا شاید گره کور این معامله باز شود و دو باشگاه به یک توافق مشترک دست پیدا کنند.
باستونی نه تنها قلب تپنده خط دفاعی افعیهاست، بلکه نامش در لیست باارزشترین مدافعان وسط قاره سبز هم به چشم میخورد. از طرفی، استایل بازی او دقیقاً همان چیزی است که کادرفنی بارسا در سر میپروراند. آنها دربهدر دنبال مدافعی میگردند که در کنار پختگی و تجربه بازی در میادین بزرگ، تبحر خاصی در بازیسازی از خط دفاعی داشته باشد و باستونی دقیقاً همین ویژگیها را یدک میکشد.
نهایی شدن این انتقال جذاب، وابستگی شدیدی به ترازنامههای مالی بلوگرانا و البته لیست اولویتهای کادر مدیریتی این تیم در روزهای داغ بازار نقلوانتقالات خواهد داشت.