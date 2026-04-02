به گزارش ایلنا، تیر مدیران الاهلی برای جابه‌جایی زمان مسابقه‌شان به سنگ خورد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با قاطعیت دست رد به سینه این باشگاه عربستانی زد تا برنامه دیدار حساس آن‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الدحیل بدون هیچ تغییری پابرجا بماند.

بر این اساس، این نبرد آسیایی دقیقاً طبق زمان‌بندی قبلی در روز ۱۳ آوریل و به میزبانی استادیوم الانماء، واقع در دهکده ورزشی ملک عبدالله شهر جده سوت خواهد خورد.

با این تفاسیر، تقابل الاهلی و نماینده قطر سر همان ساعت ۵:۴۵ عصر در ورزشگاه الانماء کلید می‌خورد. بلافاصله پس از این مسابقه و در همان شب، یک دوئل جذاب دیگر هم در راه است؛ جایی که الهلال از ساعت ۹ شب در استادیوم شهر ورزشی شاهزاده عبدالله الفیصل باید از السد قطر پذیرایی کند.

ریشه این درخواست به خبری برمی‌گردد که پیش‌تر در روز ۲۷ مارس، روزنامه «الریاضیه» روی خروجی خود گذاشته بود. این نشریه از قول یک منبع آگاه و نزدیک به کادر مدیریتی الاهلی فاش کرد که آن‌ها در حال نامه‌نگاری و رایزنی با مقامات ای‌اف‌سی هستند تا زمان شروع بازی را عوض کنند.

استدلال اصلی عربستانی‌ها این بود که برگزاری مسابقه در این ساعت، هم شرایط را برای اعضای تیم پیچیده می‌کند و هم کار هوادارانی که قصد دارند خودشان را به سکوهای استادیوم برسانند، حسابی سخت خواهد کرد.

در ادامه ماراتن دیدارهای این مرحله، تنور مسابقات در روز ۱۴ آوریل هم حسابی داغ است. تیم الاتحاد از ساعت ۹ شب در همان ورزشگاه الانماء رودرروی الوحده امارات قرار می‌گیرد. همچنین در همان روز، استادیوم شاهزاده عبدالله الفیصل هم صحنه یک رویارویی فوق‌العاده حساس دیگر خواهد بود؛ جایی که شباب الاهلی امارات باید به مصاف نماینده کشورمان یعنی تراکتور برود.

