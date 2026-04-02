آسانی: خبر مصدومیت من کذب است

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، بازیکن تیم فوتبال استقلال در گفت‌وگو با سایت رسمی این باشگاه، با اشاره به حضورش در تمرینات تیم ملی آلبانی اظهار داشت: «امیدوارم به‌ زودی در ایران در خدمت استقلال باشم تا در حضور هواداران برای کسب عنوان قهرمانی به میدان برویم.»

وی در ادامه توضیح داد: «خوشبختانه در این مدت در تمرینات تیم ملی آلبانی شرایط آمادگی خود را حفظ و در کنار سایر ملی‌پوشان کشورم زیر نظر کادر فنی تیم ملی، دوره پرفشار و مطلوبی را سپری کردم. در حال حاضر از هر نظر در بهترین دوره فنی قرار دارم.»

بازیکن محبوب استقلال با اشاره به شایعات منتشر‌شده در خصوص مصدومیتش در این باره گفت: «چند روز پیش خبری دیدم که ادعا شده بود من مصدوم و از تمرینات منع شدم، در حالی که چنین خبری صحت ندارد و خوشبختانه بدون هیچ مشکلی تمرینات آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارم.»

یاسر آسانی با ابراز امیدواری نسبت به شروع مجدد مسابقات لیگ برتر عنوان کرد: «مطمئناً با بازگشت آرامش می‌توانیم روزهای خوب استقلال در مسابقات فوتبال ایران را تکرار کنیم. استقلال شانس موفقیت و کسب عنوان قهرمانی را در دو جام دارد، لذا امیدوارم شرایط تغییر کند تا بتوانیم در کنار مردم خوب ایران مسابقات را دنبال کنیم و شاهد کسب موفقیت و جام قهرمانی باشیم.»

ملی‌پوش استقلال در ادامه تأکید کرد: «من روزهای بسیار خوبی را در کنار استقلال سپری کردم، یقین دارم با برقراری دوباره آرامش در ایران و شروع مجدد مسابقات، می‌توانیم در کنار هواداران روزهای خوب گذشته را تکرار کنیم و به سمت قهرمانی گام برداریم.»

