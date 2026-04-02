به گزارش ایلنا، وقتی در سال 1990 هاجیمه موریاسو برای یک دوره مطالعاتی یک‌ماهه راهی بریتانیا شده بود، با یک سوال کنایه‌آمیز از سوی محلی‌ها روبه‌رو شد: «مگر شما ژاپنی‌ها اصلاً فوتبال هم بلدید؟»

حالا و با گذشت 36 سال از آن روز، سرمربی سامورایی‌ها در قلب تپنده فوتبال جزیره یعنی ومبلی، با یک «بله» قاطع و تاریخی، جواب دندان‌شکنی به آن طعنه‌ها داد. شاگردان او در یک نبرد تدارکاتی موفق شدند انگلیس، تیم رده 4 رنکینگ فیفا را با یک گل از پیش رو بردارند. این اولین برد تاریخ ژاپن در چهارمین رویارویی با سه‌شیرها بود. آن‌ها قبل از این هم اسکاتلند را از پیش برداشته بودند تا تور بریتانیایی خود را با دو برد شیرین 1-0 و کلین‌شیت‌های بی‌نقص به پایان برسانند.

از روزی که موریاسو سکان هدایت سامورایی‌های آبی را به دست گرفته، تیم‌های قاره سبز به یک دردسر بزرگ برای آن‌ها تبدیل نشده‌اند؛ بلکه برعکس، ژاپن اصلاً طعم باخت مقابل اروپایی‌ها را نچشیده است. آمار مبهوت‌کننده 7 برد و تنها 1 تساوی در کارنامه او می‌درخشد. جالب اینکه همان یک مساوی هم به نبرد دراماتیک مقابل کرواسی در جام جهانی 2022 قطر برمی‌گردد؛ دیداری که در نهایت با ضربات پنالتی به نفع حریف تمام شد، اما روی کاغذ و در آمار رسمی فیفا، همان تساوی به ثبت رسیده است.

نماینده مقتدر آسیا در این چند سال به همه ثابت کرده که دیگر زنگ تفریح نیست. به زانو درآوردن نام‌های بزرگی مثل آلمان، اسپانیا، ترکیه، اسکاتلند و حالا انگلیس، نشان می‌دهد که تیم موریاسو حالا احترام تمام دنیا را برانگیخته است.

آن‌ها با این فرم ایده‌آل، استارت کارشان برای مسیر پرپیچ‌وخم مقدماتی جام جهانی را می‌زنند؛ جایی که قرار است با رقبای سرسخت از اروپا و آفریقا سرشاخ شوند تا بلیت صعود به بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان را در جیب بگذارند.

سرمربی تیم ملی ژاپن در پایان شاهکار تیمش در لندن، فلش‌بکی به خاطرات سال 1990 زد. او یادآوری کرد که چطور در روزهای کارآموزی‌اش در انگلیس، استعداد فوتبالی ژاپنی‌ها زیر سوال می‌رفت. اما او سرانجام بعد از 36 سال برگشت تا در همان مهد فوتبال، با یک نمایش تاکتیکی، سرعتی و تکیه بر ضدحملات زهرآگین، خط بطلانی بر آن تردیدها بکشد.

با اینکه در طول نود دقیقه، نبض بازی و مالکیت توپ بیشتر در اختیار ستاره‌های انگلیسی بود و فشار زیادی روی دروازه مهمان می‌آمد، اما خط دفاعی رسوخ‌ناپذیر ژاپن و انتقال توپ‌های برق‌آسا، بلای جان میزبان شد. در نهایت هم فرار تماشایی کائورو میتوما روی پاس طلایی کیتو ناکامورا، تیر خلاص را به پیکر میزبان شلیک کرد.

در پایان این مچ‌اندازی بزرگ، آیاسه اوئدا، مهاجم زهردار ژاپن، پرده از تاکتیک تیمش برداشت. او توضیح داد که کلید این پیروزی، «اسکن دقیق حریف و ضربه زدن به پاشنه آشیل آن‌ها» بوده است. ملی‌پوشان ژاپنی روی یک اصل مهم دیگر هم اتفاق نظر داشتند: در بازی‌های بزرگ، بسته نگه داشتن دروازه در دقایق ابتدایی از نان شب هم واجب‌تر است.

اگر به کارنامه اخیر سامورایی‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که آن‌ها جلوی غول‌هایی مثل آلمان، اسپانیا و حتی برزیل، معمولاً در همان دقایق نخست غافلگیر می‌شدند و بعد مجبور بودند برای جبران نتیجه زمین و زمان را به هم بدوزند. اما این بار ورق کاملاً برگشت؛ ژاپنی‌ها اول زهر خود را ریختند و تا لحظه دمیده شدن سوت پایان هم از اندوخته‌شان جانانه دفاع کردند.

با وجود اینکه انگلیس در این نبرد تدارکاتی به چند مهره کلیدی‌اش استراحت داده بود، اما فتح استادیوم ومبلی و بردن در زادگاه فوتبال، دستاوردی است که تا سال‌ها در تاریخ ورزش ژاپن می‌درخشد و یک زنگ خطر حسابی برای رقبای آینده آن‌ها خواهد بود.

