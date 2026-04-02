رقابت پنهانی برای شکار رنار: سرمربی فرانسوی بازار داغ پیدا کرد

به گزارش ایلنا، منابع خبری در عربستان از یک ماجرای جالب پرده برداشتند. ظاهرا قبل از اینکه تیم ملی غنا برای جذب هروه رنار، سکاندار فرانسوی حال حاضر سعودی‌ها جهت هدایت تیمشان در جام جهانی 2026 دست به کار شود، یک مشتری عرب‌زبان دیگر سراغ او رفته است.

البته پیش‌تر هم نشریه معتبر اکیپ خبر داده بود که مقامات فوتبال غنا بعد از اینکه عذر اتو آدو را در ماه مارس خواستند، به دنبال نشاندن رنار روی نیمکت تیمشان برای رقابت‌های جهانی پیش رو هستند.

حالا محمد الخمیس، یکی از ژورنالیست‌های شناخته‌شده عربستانی، روی آنتن برنامه تلویزیونی «فی 90» در شبکه‌های ورزشی این کشور جزئیات تازه‌ای را رو کرده است. او فاش کرد که بلافاصله بعد از بسته شدن پرونده مسابقات جام عرب 2025 در قطر، الجزایری‌ها باب مذاکره را با این مرد فرانسوی باز کرده بودند.

این خبرنگار برای روشن‌تر شدن موضوع روی آنتن گفت: «اطلاعات دقیقی به دستم رسیده که نشان می‌دهد بلافاصله پس از پایان جام عرب، چند کشور مختلف برای استخدام رنار پیش‌قدم شدند و کانال‌های ارتباطی را با او برقرار کردند؛ پروژه‌ای که با الجزایر کلید خورد و الان هم می‌بینیم که نوبت به غنا رسیده است.»

الخمیس در ادامه صحبت‌هایش یک ادعای مهم دیگر را هم مطرح کرد و گفت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که خود رنار چراغ سبز نشان داده و گفته اگر پیشنهاد غنایی‌ها جدی شود، حتی بدون اینکه بخواهد روی رقم قرارداد و مسائل مالی چانه‌زنی کند، حاضر است این چالش را بپذیرد؛ چرا که از دوران قبلی حضورش در این کشور خاطرات شیرینی دارد و بدش نمی‌آید دوباره آن فضا را تجربه کند.»

بد نیست بدانید ماجراجویی‌های این تکنسین فرانسوی در قاره سیاه به سال 2007 برمی‌گردد؛ روزگاری که او به عنوان دستیار کلود لوروا کارش را در همین تیم ملی غنا استارت زد. رنار در ادامه مسیر حرفه‌ای خود پستی و بلندی‌های زیادی را در فوتبال آفریقا تجربه کرد که بدون شک، بالای سر بردن کاپ قهرمانی ملت‌های آفریقا در سال 2012 همراه با تیم ملی زامبیا، درخشان‌ترین نقطه کارنامه او در این قاره به حساب می‌آید.

انتهای پیام/