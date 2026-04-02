به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر که فصل گذشته همراه با تراکتور قهرمانی لیگ را تجربه کرد و نقش مهمی در این موفقیت داشت، از مهرماه سال گذشته مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفت. او در حالی به تیم ملی دعوت شد که برای دومین فصل متوالی عملکرد قابل توجهی داشت، اما در عین حال با رقبای سرسختی در پست دفاع راست روبه‌رو بود.

اسماعیلی‌فر در دیدار مقابل روسیه تنها ۲۰ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد، اما در بازی برابر تانزانیا در ترکیب اصلی قرار گرفت و عملکرد قابل قبولی ارائه داد. نمایش او در آن مسابقه باعث شد دوباره به اردوی بعدی دعوت شود و در تورنمنت العین نیز به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی از ابتدا مقابل کیپ‌ورد به میدان برود. با این حال، او اوایل نیمه دوم از زمین خارج شد و نشانه‌هایی وجود داشت که بازگشتش به ترکیب اصلی کار ساده‌ای نخواهد بود.

دعوت دوباره از اسماعیلی‌فر برای نخستین اردوی سال جدید نشان داد که او به یکی از گزینه‌های ثابت اردوهای تیم ملی تبدیل شده است. با این حال، حضور بازیکنانی مانند صالح حردانی، آریا یوسفی و رامین رضاییان در همان پست رقابت برای رسیدن به ترکیب اصلی را پیچیده‌تر کرده است.

اسماعیلی‌فر در نخستین دیدار فیفادی مارس برابر نیجریه فرصت بازی پیدا نکرد، اما در مسابقه مقابل کاستاریکا در ترکیب اصلی قرار گرفت و نمایش کم‌اشتباهی ارائه داد. او در آن بازی یکی از بازیکنان مطمئن تیم ملی بود و تلاش کرد در آستانه جام جهانی جایگاه خود را در جمع نفرات مورد اعتماد کادر فنی حفظ کند؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی سرمربی برای ترکیب تیم در جام جهانی نقش مهمی داشته باشد.

انتهای پیام/