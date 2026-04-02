صعود فرانسه به صدر؛ تثبیت جایگاه ایران در جمع برترینها
در جدیدترین ردهبندی فیفا، فرانسه صدرنشین فوتبال ملی جهان شد و ایران با قرار گرفتن در رتبه بیستویکم، جایگاه خود را در میان منتخبهای برتر حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، تازهترین جدول ارزشگذاری تیمهای ملی از سوی فدراسیون بینالمللی فوتبال منتشر شد و جایگاه قدرتهای برتر مستطیل سبز مشخص شد. اکنون که چهره هر 48 کشور راهیافته به جام جهانی تابستان پیش رو به صورت کامل مشخص شده، نهاد حاکم بر فوتبال دنیا پس از اتمام فیفادی ماه مارس، سیستم امتیازدهی مشهور خود را که در آن 211 کشور مختلف به ترتیب قدرت چیده میشوند، بهروزرسانی کرد.
پیکارهای تدارکاتی و بازیهای پلیآف روز سهشنبه، در حقیقت واپسین مجال ارزشمند برای کشورهای مختلف محسوب میشد تا وضعیت خود را در این لیست ارتقا بخشند. در حال حاضر صرفاً یک پنجره کوتاه هفت روزه در روزهای آغازین ماه ژوئن (خرداد) باقی است تا پیش از سوت آغاز مسابقات جام جهانی، آخرین جابجاییها در جدول ثبت گردد. نگاهی به بالای جدول نشان میدهد که پادشاه جدیدی بر تخت سلطنت نشسته و در کنار آن، نوسانات حائز اهمیتی نیز رقم خورده که وضعیت کشورهای برگزارکننده تورنمنت پیش رو را نیز دستخوش تغییر کرده است.
در بالاترین پله این ردهبندی، نام تیم ملی فرانسه به چشم میخورد. فاتحان رقابتهای 2018 پیشتر تنها در دو برهه زمانی طعم صدرنشینی را چشیده بودند؛ نخستین بار از ماه می 2001 تا می 2002 و دومین مرتبه نیز برای دورهای کوتاه در ماههای پایانی سال 2018 و متعاقب فتح جام جهانی.
خروسها توانستند جایگاه ماتادورها را که از ماه سپتامبر 2025 بر بام فوتبال دنیا ایستاده بودند، از چنگ آنها درآورند. نماینده سرزمین گل در جریان دیدارهای ملی اخیر، با غلبه بر رقبای سرسختی همچون کلمبیا و برزیل، سبد امتیازات خود را پر کرد. در نقطه مقابل، تیم ملی اسپانیا اگرچه از سد صربستان عبور کرد، اما در تقابل با فراعنه مصر متوقف شد و به نتیجه مساوی تن داد.
در تقویم اولیه مقرر شده بود که اسپانیاییها در همین روزهای فیفا طی نبرد فینالیسیما رودرروی آرژانتین صفآرایی کنند، ولی با منتفی شدن این جدال در قطر (به دلیل شرایط امنیتی ویژه خاورمیانه)، هر دو کشور ناچار شدند در فرصتی اندک، دیدارهای جایگزینی را تدارک ببینند. مصاف یاران مسی در برابر رقبای نهچندان مطرحی نظیر زامبیا و موریتانی نتوانست کمک شایانی به جهش آلبیسلسته در این ردهبندی جهانی کند.
در ادامه لیست، سهشیرها رده چهارم خود را حفظ کردند، در شرایطی که سلسائو یک پله سقوط کرد تا تیم ملی پرتغال با ایستادن در پله پنجم و قرار گرفتن بالاتر از برزیل، آخرین تغییرات در جمع 10 قدرت برتر دنیا را رقم بزند. افزون بر این، کشورهای آلمان، بلژیک، مراکش و هلند در همان صندلیهای قبلی خود میخکوب شدند و تیم ملی کرواسی نیز بدون تغییر در رده 11 جای گرفت.
در پله 12، نام سرشناسترین غایب جام جهانی پیش رو دیده میشود: لاجوردیپوشان ایتالیا. این تیم با ناکامی در ضربات پنالتی مسابقه پلیآف در برابر بوسنی و هرزگوین، برای سومین مرتبه متوالی حسرت حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را تجربه کرد. با تمام این اوصاف، آتزوری به واسطه تنزل جایگاه تیم ملی سنگال (که در پی تغییر سرنوشت فینال جام ملتهای قاره سیاه رخ داد)، موفق شد یک پله در این جدول بالا بیاید.
مکزیک به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی، رده 15 را به خود اختصاص داده است. کسب نتیجه مساوی در برابر دو قدرت برتر فوتبال اروپا یعنی بلژیک و پرتغال که هر دو در زمره 9 تیم نخست دنیا جای دارند، نقش بسزایی در ارتقای رتبه آزتکها ایفا نمود و موجب شد تا آنها گوی سبقت را از همسایه خود یعنی ایالات متحده بربایند؛ کشوری که اکنون به پله 16 سقوط کرده است. نماینده دیگر منطقه آمریکای شمالی و سومین میزبان جام یعنی کانادا نیز در مکان 30 ایستاده است.
در بخش حائز اهمیت برای فوتبالدوستان کشورمان، ملیپوشان ایران در مکان 21جهان مستقر شدهاند. یاران تیم ملی در جریان دو مسابقه تدارکاتی اخیر خود، ابتدا با حساب 2 بر 1 مغلوب نیجریه شدند، اما در گام بعدی این ناکامی را جبران نموده و با ارائه یک بازی چشمنواز، کاستاریکا را با نتیجه قاطع 5بر 0 در هم کوبیدند.
۳۰ تیم برتر رنکینگ جدید فیفا
۱- فرانسه
۲- اسپانیا
۳- آرزانتین
۴- انگلیس
۵- پرتغال
۶- برزیل
۷- هلند
۸- مراکش
۹- بلژیک
۱۰- آلمان
۱۱- کرواسی
۱۲- ایتالیا
۱۳- کلمبیا
۱۴- سنگال
۱۵- مکزیک
۱۶- آمریکا
۱۷- اروگوئه
۱۸- ژاپن
۱۹- سوئیس
۲۰- دانمارک
۲۱- ایران
۲۲- ترکیه
۲۳- اکوادور
۲۴- اتریش
۲۵- کره جنوبی
۲۶- نیجریه
۲۷- اتریش
۲۸- الجزایر
۲۹- مصر
۳۰- کانادا