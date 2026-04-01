قدردانی تاج از ابراز همدردی عمیق فدراسیون فوتبال اسپانیا

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن نامه مهدی تاج به همتای اسپانیایی خود به شرح زیر است:

جناب آقای رافائل لوزان

رئیس محترم فدراسیون فوتبال اسپانیا

موضوع: قدردانی از ابراز همدردی عمیق فدراسیون فوتبال اسپانیا با مردم ایران و داستان مربوط به کودک فوتبالیست آسیب‌دیده

با سلام

ابتدا مایلم از صمیم قلب از جنابعالی و همکاران محترم شما در فدراسیون فوتبال اسپانیا سپاسگزاری کنم. ابراز همدردی خالصانه و اظهار تاثر شما با مردم ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تمامیت ارضی ایران عزیزمان، همچون نگینی درخشان در تاریخ روابط ورزشی دو کشور خواهد درخشید. این مواضع شجاعانه، نماد همبستگی آن فدراسیون در برابر ظلم به جمهوری اسلامی ایران بود و ما را بیش از پیش به تقویت پیوندهای برادرانه میان فدراسیون‌های فوتبال‌مان مصمم می‌سازد.

در این میان، داستانی غم‌انگیز توجه همگان را جلب کرده است.در روزهای گذشته و هنگام یکی از حملات دشمنان به خاک ایران،میرسالار خسروی، نوجوان ۱۲ ساله‌ای از شهرستان لامرد در استان شیراز که در حال بازی فوتبال در محله‌اش بود،دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه پا شد. او که اکنون در بیمارستان با درد و رنج دست و پنجه نرم می‌کند، در مصاحبه احساسی‌اش اعلام کرد که هوادار متعصب باشگاه باشکوه رئال مادرید اسپانیا است. عشق و علاقه و تعصب میرسالار به این باشگاه افسانه‌ای، همچون پلی از امید، او را در این لحظات سخت امیدوار به آینده نگه داشته است.

بر این اساس، از جنابعالی درخواست می کنم موضوع مربوط به این کودک علاقمند به باشگاه رئال مادرید را به آگاهی مدیران محترم آن باشگاه برسانید تا زمینه های مربوط به هرگونه ارتباط میان طرفین در آینده نزدیک محقق شود. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری برای نیل به این مقصود است.

با بهترین آرزوها و به امید دیدار

مهدی تاج

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

