واکنش یامال به حاشیه جنجالی بازی با مصر

به گزارش ایلنا، پدیده جوان خط حمله کاتالان‌ها و ماتادورها، در پی حواشی زننده دیدار شامگاه گذشته برابر فراعنه در استادیوم کورنیا و طنین‌انداز شدن عباراتی توهین‌آمیز با مضمون «مسلمان است آن‌که بالا و پایین نپرد»، از طریق پلتفرم‌های مجازی به این اتفاقات واکنش نشان داد.

این وینگر مسلمان، در پایان این رقابت تدارکاتی پیش از سایرین از مستطیل سبز خارج گردید. وی با چهره‌ای درهم‌رفته و نگاهی دوخته شده به زمین، محوطه بازی را ترک نمود که نشان از ناراحتی عمیق او از وقایع دقیقه 10 در استادیوم اختصاصی تیم اسپانیول داشت؛ پیکاری که در نهایت با نتیجه مساوی صفر بر صفر برای یاران لوئیس دلافوئنته در برابر نماینده قاره آفریقا خاتمه یافت.

این ستاره آینده‌دار در متن منتشر شده خود پیرامون شعارهای یاد شده، نوشت: «من یک مسلمان هستم، شکر خدا. روز گذشته در استادیوم فریادهایی با مضمون “هر کس بالا و پایین نپرد، مسلمان است” به گوش رسید. آگاه هستم که هدف این شعارها تیم رقیب بود و کینه‌ورزی شخصی با من در میان نبود، ولیکن به عنوان یک فرد معتقد به اسلام، این رفتار همچنان یک بی‌حرمتی و مسئله‌ای غیرقابل‌هضم به شمار می‌رود.»

وی در ادامه پیام خود با اشاره به اینکه نباید رفتار عده‌ای را به پای تمامی حاضران نوشت، رو به عوامل این هنجارشکنی افزود: «متوجه هستم که تمامی تماشاگران این‌طور رفتار نمی‌کنند، ولی روی سخنم با اشخاصی است که این عبارات را سر می‌دادند؛ بهره‌گیری از یک آیین برای تمسخر در میدان مسابقه، تنها شما را به عنوان انسان‌هایی جاهل و نژادپرست نمایان می‌سازد. ورزش فوتبال برای شادی و حمایت کردن است، نه جهت توهین به اشخاص به دلیل هویت و باورهایشان. با تمام این اوصاف، از کسانی که برای همراهی ما در ورزشگاه حاضر شدند قدردانی می‌کنم؛ به امید دیدار در رقابت‌های جام جهانی.»

