موضعگیری اسپانیول درباره شعارهای نژادپرستانه روی سکوها
باشگاه اسپانیول با انتشار بیانیهای رسمی، شعارهای توهینآمیز علیه مسلمانان را محکوم کرد و در عین حال تأکید داشت که نباید اعتبار هواداران این تیم قربانی آنچه «کمپین بدنامسازی رایگان» خوانده شده، شود.
به گزارش ایلنا، مدیریت تیم فوتبال اسپانیول که مالکیت استادیوم کورنیا را بر عهده دارد، در واکنش به توهینهای نژادی سر داده شده در تقابل تیمهای ملی اسپانیا و مصر، اطلاعیهای رسمی منتشر نمود.
مدیران این تیم کاتالانی در این متن، ضمن تقبیح شدید و بدون تعارف حواشی تلخ به وجود آمده در استادیوم خانگیشان، تمامقد به حمایت از حیثیت طرفداران اختصاصی خود برخاستند؛ تماشاگرانی که با وجود حضور اقشار مختلف مردم و علاقهمندان به سایر تیمها روی سکوها، آماج حملات و هجمههای سنگینی واقع شدهاند.
در بخش آغازین این اطلاعیه، همانطور که پیشبینی میشد، رویکردهای خارج از عرف ورزشی مورد نکوهش قرار گرفت. در متن منتشر شده عنوان گردیده است: «مجموعه اسپانیول هرگونه تحرک مبتنی بر تفکرات نژادپرستانه را با قاطعیت طرد مینماید. چنین حرکاتی به طور مطلق شرمآور، زشت و غیرقابل توجیه به شمار میروند، هیچ سنخیتی با آرمانهای اخلاقی ورزش ندارند و میبایست با ارادهای محکم از کلیه اماکن ورزشی پاکسازی گردند.»
افزون بر این، مقامات باشگاه خاطرنشان ساختند که استادیوم آرسیدیئی در گذشته بارها پذیرای رقابتهای مهم بینالمللی در محیطی سرشار از «حرمت متقابل و مسالمت» بوده است.
در ادامه، این نهاد ورزشی کوشید تا مرز مشخصی میان دوستداران خود و عوامل ایجادکننده این جنجال در سکوها ترسیم نماید؛ با این استدلال واضح که تماشاگران حاضر در محل برگزاری مسابقه، لزوماً حامیان اسپانیول نبودند و منحصراً برای تشویق ماتادورها گرد هم آمده بودند. در این بیانیه تصریح شده است: «مدیریت باشگاه از موج تخریبی بیاساس و وسیعی که طی ساعات گذشته علیه هواداران وفادار ما شکل گرفته است، به شدت ابراز تاسف مینماید. باید به این نکته توجه داشت که تقابل مذکور تحت نظارت و میزبانی فدراسیون فوتبال اسپانیا به انجام رسید و حاضران در استادیوم، از مناطق مختلف کشور و با گرایشهای باشگاهی گوناگونی برای حمایت از تیم ملی روانه ورزشگاه شده بودند.»
بر همین اساس، سران این تیم ایالت کاتالونیا بر این باورند که «ارتباط دادن چنین هنجارشکنیهایی به حامیان اسپانیول، اقدامی کاملاً دور از انصاف، تندروانه و خارج از منطق تلقی میشود.» در بخش پایانی این بیانیه نیز با صراحت تاکید گردید که مجموعه مذکور «هرگز نخواهد پذیرفت که پیشینه و خوشنامیاش به واسطه حرکات منفرد و محدود عدهای قلیل که هیچگونه قرابتی با هویت باشگاه و گستردگی پایگاه مردمی آن ندارند، خدشهدار گردد.»