جشن بزرگ در رختکن عراق؛ صعود تاریخی با مربی استرالیایی
پس از راهیابی تیم ملی عراق به جام جهانی، تصاویر شادی و شور ویژه بازیکنان در رختکن منتشر شد.
به گزارش ایلنا، به دنبال راهیابی حماسی شیرهای بینالنهرین به آوردگاه جام جهانی که به انتظار 40 ساله این کشور پایان داد، ویدیوهایی از شادمانی بیحد و حصر در رختکن این تیم به بیرون درز کرده که توجه بسیاری از رسانهها را به خود جلب کرده است.
در این قابها، گراهام آرنولد غرق در شور و شعف است و در حلقه شادی شاگردانش ثانیههایی سرشار از احساس را سپری میکند؛ تا جایی که ستارگان عراقی در اوج پایکوبی، سرمربی خود را خیس آب میکنند.
این دستاورد بزرگ زوایای پنهان و جذابی دارد؛ از جمله اینکه نشستن یک سرمربی از سرزمین کانگوروها بر روی نیمکت یک نماینده از خاورمیانه و هدایت آنها تا رسیدن به این تورنمنت جهانی، رویدادی بسیار نادر به شمار میرود. آرنولد که در گذشته سکاندار تیم ملی زادگاهش بود، در اوایل رقابتهای انتخابی از کار برکنار شد و جای خود را به تونی پوپوویچ داد.
با این وجود، سرنوشت اتفاق جالبی را رقم زد و هر دو کشور در نهایت مسافر جام جهانی شدند؛ زردپوشان استرالیایی تحت فرماندهی پوپوویچ و عراقیها با تفکرات آرنولد. اکنون این مرد استرالیایی که با سبزپوشان عراقی بلیت حضور در این رویداد بزرگ را رزرو کرده، قطعا اهداف بلندپروازانهتری را جستجو میکند؛ شاید او بتواند با تیمش لقب پدیده مسابقات را در جام جهانی ایالات متحده از آن خود کند.