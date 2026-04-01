توقف مکزیک در شیکاگو؛ حریف ایران از سد بلژیک نگذشت

به گزارش ایلنا، شیاطین سرخ اروپا که در گروه تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی قرار دارند، در ساعات آغازین امروز برابر یکی از میزبانان این تورنمنت صف‌آرایی کردند. نبرد تدارکاتی بلژیک و مکزیک که در استادیوم سولجر فیلد شهر شیکاگو به انجام رسید، در نهایت با نتیجه برابر 1-1 خاتمه یافت.

آزتک‌ها در نیمه نخست کنترل جریان کار را در دست داشتند و از همان لحظات ابتدایی حملات متعددی را روی دروازه حریف پی‌ریزی نمودند. این برتری خیلی زود و در دقیقه 19 نتیجه داد؛ جایی که به دنبال یک ضربه کرنر و ایجاد یک رفت و برگشت در شلوغی محوطه جریمه، خورخه سانچز با یک ضربه از فاصله‌ای کوتاه قفل دروازه را شکست.

تا پایان 45 دقیقه نخست، سبزپوشان همچنان حاکم بلامنازع زمین بودند و شانس زدن گل‌های بعدی را نیز داشتند، در سمتی دیگر نماینده اروپا نتوانست هیچ تهدید جدی روی دروازه میزبان خلق کند و بازی با برتری 1-0 مکزیکی‌ها در نیمه اول پایان یافت.

با این حال، سناریوی مسابقه در نیمه دوم کاملا دگرگون شد. هنوز کمتر از یک دقیقه از به صدا درآمده سوت آغاز نیمه مربیان نگذشته بود که بلژیکی‌ها کار را به تساوی کشاندند. با پاس دیدنی یوری تیلمانس، دودی لوکباکیو صاحب توپ شد و با یک حرکت عرضی و شلیکی مواج و تماشایی از فضای پشت محوطه جریمه، توپ را در کنج دروازه حریف جای داد تا حساب کار 1-1 مساوی شود.

پس از ثبت این گل، بلژیک فرم مطلوب‌تری نسبت به نیمه اول به نمایش گذاشت و درصد مالکیت توپ را به سود خود تغییر داد، در شرایطی که مکزیک تمرکز خود را بر روی اجرای ضدحملات سریع و استفاده از ضربات شروع مجدد معطوف کرده بود. با گذشت زمان، ورود بازیکنان تعویضی پرتعداد از سوی هر دو نیمکت، ضرباهنگ مسابقه را با وقفه‌های متعددی روبرو ساخت و مانع از تداوم حملات پیاپی روی دروازه‌ها شد.

در لحظات پایانی، تیم بلژیک تلاش‌هایی را از کناره‌ها ترتیب داد و در یک صحنه نیز دوکو نفوذی به درون محوطه خطر داشت، ولی سد دفاعی مکزیک مانع از ایجاد موقعیت صددرصد شد تا در نهایت همان تساوی 1-1 به عنوان نتیجه نهایی ثبت گردد.

با نگاهی به داده‌های آماری مرتبط با شاخص امید به گل نیز برتری از آن مکزیکی‌ها بود؛ چرا که آن‌ها عدد تقریبی 0.9 را به ثبت رساندند، در حالی که این فاکتور آماری برای تیم بلژیک روی عدد 0.3 متوقف شد.

