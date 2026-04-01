ستاره خط حمله عراق: راهی که میخواستیم به پایان خوش رسید
مهاجم گلزن تیم ملی عراق پس از قطعی شدن صعود این تیم به جام جهانی، از تحقق هدف بزرگ بازیکنان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، مهاجم فیزیکی و کلیدی شیرهای بینالنهرین، ایمن حسین، در ساعات ابتدایی امروز موفق شد دروازه نماینده آمریکای جنوبی، بولیوی، را فرو ریخته و مهمترین گل تاریخ معاصر فوتبال کشورش برای رسیدن به فستیوال جهانی را به ثبت برساند. این ستاره خط حمله پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه، سهم تماشاگران هموطنش را در خلق این حماسه بسیار پررنگ توصیف نمود و خاطرنشان ساخت که غلبه بر حریف اهل آمریکای لاتین، ثمره زحمات بیوقفه و همبستگی تمام اعضای تیم بوده است.
این بازیکن برجسته در صحبتهای پس از بازی خود، پیامی را برای هموطنانش ارسال کرد و اظهار داشت: «این برد شیرین هدیهای است از طرف ما به تمامی آحاد ملت و دوستداران فوتبال در عراق؛ همچنین وظیفه خود میدانم از تمام تماشاگران و اصحاب رسانه که در مسیر طولانی رقابتهای انتخابی پشتیبان ما بودند، صمیمانه قدردانی کنم. ما در پروسه راهیابی به این مسابقات، در 21 دیدار به میدان رفتیم و سرانجام با یاری پروردگار توانستیم این آرزوی دیرینه را به حقیقت مبدل سازیم.»
وی در ادامه توضیحاتش اضافه کرد: «دوران آمادهسازی 10 روزه و فوقالعادهای را در کشور مکزیک پشت سر گذاشتیم؛ کمپی که در آن 28 ملیپوش با انسجام و انضباطی مثالزدنی، درست شبیه به اعضای یک خانواده در کنار هم قرار گرفتند تا در نهایت هدف بزرگمان محقق شود و بتوانیم لبخند شادی را بر لبان طرفدارانمان بنشانیم.»