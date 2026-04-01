به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، روند تعیین تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به مراحل پایانی رسیده است. بر اساس برنامه، شش سهمیه باقی‌مانده از طریق دیدارهای پلی‌آف مشخص خواهد شد.

این دوره از مسابقات با افزایش تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ تیم، گسترده‌ترین جام جهانی تاریخ لقب گرفته است. پیش از این ۴۲ تیم حضور خود را در این رقابت‌ها قطعی کرده‌ا بودند که شامل میزبانان و تیم‌های صعودکننده از قاره‌های مختلف است.

در میان تیم‌های صعودکرده، نام قدرت‌های سنتی فوتبال جهان از جمله آرژانتین، برزیل، فرانسه، آلمان و اسپانیا دیده می‌شود. همچنین تیم‌هایی مانند ایران، ژاپن، کره‌جنوبی و عربستان از قاره آسیا جواز حضور گرفته‌اند. در قاره اروپا نیز تیم‌هایی نظیر انگلیس، پرتغال، هلند و کرواسی به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

در همین حال، مرحله پلی‌آف اروپا نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل ترکیب نهایی داشت. دیدارهایی مانند ایتالیا برابر بوسنی و هرزگوین، سوئد مقابل لهستان، ترکیه برابر کوزوو و دانمارک مقابل جمهوری چک، تکلیف چهار سهمیه قاره سبز را مشخص کرد. برندگان این دیدارها در گروه‌های مختلف مرحله نهایی جای خواهند گرفت.

از سوی دیگر، پلی‌آف بین‌قاره‌ای نیز دو سهمیه پایانی را تعیین می‌کند. در این مرحله، تیم‌های جامائیکا و کنگو برای حضور در گروهی شامل پرتغال، ازبکستان و کلمبیا رقابت می‌کنند. همچنین برنده دیدار عراق و بولیوی به گروهی با حضور فرانسه، سنگال و نروژ صعود خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن با برگزاری دیدار افتتاحیه در مکزیک آغاز می‌شود و فینال این رقابت‌ها ۱۹ جولای در ورزشگاه مت‌لایف آمریکا برگزار خواهد شد. این دوره از رقابت‌ها به دلیل افزایش تعداد تیم‌ها و گستردگی جغرافیایی، یکی از متفاوت‌ترین و مهم‌ترین ادوار تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود.

فهرست تیم‌های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶:

کانادا، مکزیک، آمریکا، استرالیا، ایران، ژاپن، اردن، قطر، عربستان سعودی، کره‌جنوبی، ازبکستان، الجزایر، کیپ‌ورد، مصر، غنا، ساحل عاج، مراکش، سنگال، آفریقای جنوبی، تونس، کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو)، کوراسائو، هائیتی، پاناما، اتریش، بلژیک، کرواسی، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، سوئد، جمهوری چک، بوسنی و هرزگوین، نیوزیلند، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه

