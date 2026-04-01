دانمارک حذف شد: چک در جام جهانی با ضربات پنالتی

به گزارش ایلنا، جمهوری چک فقط با ۱۱ بازیکن وارد زمین نشد؛ انگار با تمام یک کشور و یک ورزشگاه که آن‌ها را تشویق می‌کرد، پا به میدان گذاشت. بازی را با ذهنیتی کاملاً متفاوت نسبت به دانمارک آغاز کردند؛ با این نیت که حریف را ببلعند. پاول شولتس اولین ضربه را زد. در نخستین کرنر مسابقه که توسط کوفال ارسال شد، هافبک تهاجمی لیون، توپ برگشتی را با پای راست گرفت و یک سوپرگل واقعی به ثمر رساند؛ از آن گل‌هایی که در ذهن‌ها ماندگار می‌شود.

گل زده شد و انگیزه هم وجود داشت، اما دانمارک هم بلیت جام جهانی را می‌خواست و خیلی زود کنترل بازی را در دست گرفت. هویلوندِ پرتحرک و ایساکسنِ دیوانه‌وار تلاش کردند در نیمه اول گره کار تیم‌شان را باز کنند. وینگر لاتزیو بهترین موقعیت را داشت؛ ضربه ایستگاهی‌اش را کووار با واکنشی زیبا مهار کرد.

دو تیم بعد از رختکن با شرایطی متفاوت به زمین برگشتند. جمهوری چک کمی آرام‌تر شده بود و دانمارک مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما بدون خلق موقعیت جدی. برایان ریمر خیلی زود این انفعال را دید و تصمیم گرفت با تغییر پست بازیکنان، تیمش را متحول کند؛ نوعی نوآوری برای غافلگیر کردن حریف: دامسگارد در سمت راست، ایساکسن در مرکز و فروهولت در چپ. مثل یک مکعب روبیک که باید چرخانده شود تا راه‌حل پیدا شود. و در نهایت هم جواب داد.

میکل دامسگارد یک ضربه ایستگاهی را از سمت چپ ارسال کرد و کووار برای دفع توپ با مشت بیرون آمد. اما یواخیم آندرسن زودتر از دروازه‌بان رسید و دروازه خالی را باز کرد. جمهوری چک تصمیم گرفت عقب بنشیند و بازی را به وقت‌های اضافه بکشاند. «اتوبوس را پارک کردند»، همان‌طور که میروسلاو کوبک گفته بود؛ تصمیمی کاملاً حساب‌شده.

چک‌ها در وقت اضافه با چهره‌ای متفاوت وارد زمین شدند؛ پرانرژی‌تر، با حضور بیشتر در زمین حریف و با حمایت بی‌وقفه تماشاگران. کوفال، یکی از فعال‌ترین بازیکنان بازی، دوبار سانتر کرد تا بالاخره توپ به مرد مسابقه برسد: کرایچی. این مدافع که در دفاع هم عالی بود، در محوطه جریمه توپ را کنترل کرد و گل دوم را به ثمر رساند.

همه‌چیز آماده یک پایان خوش به نظر می‌رسید، اما واقعیت چیز دیگری بود. هوگ، ستاره آماده تیم بودو گلیمت، روی ارسال دریر با ضربه سر گل زد. کار به ضربات پنالتی کشیده شد؛ ضرباتی که برای برخی تلخ و برای برخی شیرین است. کریستین اریکسن تنها بازیکن دانمارک بود که پنالتی‌اش را گل کرد و بقیه همگی ناکام ماندند. در تیم چک فقط کرایچی پنالتی‌اش را از دست داد، اما این موضوع در شادی صعود اهمیتی نداشت؛ چرا که این کشور پس از بیست سال دوباره به جام جهانی بازگشت.

