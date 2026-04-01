صعود دراماتیک سوئد و ترکیه به جام جهانی

به گزارش ایلنا، ترکیه پس از بیست‌وچهار سال، با یک پیروزی حداقلی ۱-۰ در پریشتینا، به جام جهانی صعود کرد. کوزوو تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه‌اش به تیرک خورد. آکتوراوغلو تک‌گل بازی را به ثمر رساند.

ترکیه برای بازگشت به جام جهانی پس از بیست‌وچهار سال، هم به گسترش تعداد تیم‌های این رقابت‌ها نیاز داشت و هم به نسلی بسیار بااستعداد. اما حالا این اتفاق افتاده است؛ به لطف بازیکنانی مانند آردا گولر، ییلدیز، چالهان‌اوغلو و آکتوراوغلو. فوتبالیست‌هایی که سرشار از کیفیت هستند و توانستند هم در نیمه‌نهایی و هم در فینال این مرحله پلی‌آف، برتری خود را به‌خوبی مدیریت کنند. رومانی و کوزوو حذف شدند و ترکیه به جام جهانی رسید.

فضای ورزشگاه در پریشتینا برای تیم مونتلا بسیار خصمانه بود. با توجه به حس ملی‌گرایی قوی مردم کوزوو، که کمتر از بیست سال از استقلالشان می‌گذرد، شور و هیجان زیادی در میان هواداران وجود داشت. موریقی درباره احتمال صعود گفته بود:«این بزرگ‌ترین خوشحالی ما بعد از استقلال خواهد بود.» آن‌ها تا آستانه این رؤیا پیش رفتند، به‌ویژه اینکه اصلانی پیش از پایان نیمه اول نزدیک بود گل بزند. در نیمه‌ای که موقعیت‌های زیادی نداشت، مهاجم هوفنهایم پس از یک توپ‌گیری در زمین حریف، از پشت محوطه شوت زد که واکنش دیدنی چاکر با یک دست باعث شد توپ به تیرک برخورد کند.

با اینکه ترکیه در نیمه اول حتی یک شوت در چارچوب نداشت، اما کنترل موقعیت‌ها را در اختیار داشت. کوکچو که به‌جای ییلماز و مقابل حریفی دفاعی در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، شوتی زد که نزدیک بود به گوشه دروازه برود. آکتوراوغلو هم در محوطه شش‌قدم به سختی به توپ رسید. تا اینکه در دقیقه ۵۳، ترکیه یک ضدحمله زیبا و مؤثر را شکل داد: یوکسک توپ را گرفت، گولر حمله را سرعت داد، ییلدیز از مدافع عبور کرد، ضربه کوکچو ناقص بود و در نهایت آکتوراوغلو در تیر دوم حاضر شد و گل اول را به ثمر رساند.

از همان لحظه، بازی عملاً تمام شد. همانند دیدار نیمه‌نهایی برابر رومانی، ترکیه پس از زدن گل، آن را تا پایان به‌خوبی حفظ کرد. چاکر همچنان درخشان ظاهر شد و ترک‌ها به‌ندرت تحت فشار قرار گرفتند. نمایشی بی‌نقص از مدیریت بازی و نشانه‌ای از پختگی‌ای که با سن پایین ستاره‌هایشان همخوانی ندارد. ییلدیز و گولر هنوز حتی ۲۱ سال هم ندارند، اما نامشان را در تاریخ فوتبال ترکیه ثبت کرده‌اند.

سوئد با شکست لوا به جام جهانی رفت

سوئد با پیروزی مقابل لهستان در فینال پلی‌آف، به جام جهانی صعود کرد. گیوکرش در دقیقه ۸۸ گل پیروزی را به ثمر رساند. این تیم در مرحله گروهی با هلند، ژاپن و تونس روبه‌رو خواهد شد.

روبرت لواندوفسکی در جام جهانی حضور نخواهد داشت. تیم ملی لهستان پس از شکست ۳-۲ مقابل سوئد در فینال پلی‌آف اروپا، از صعود به جام جهانی بازماند. در مقابل، سوئدی‌ها پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، حالا به رقابت‌های ۲۰۲۶ که در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، راه پیدا کرده‌اند. گل دیرهنگام گیوکرش در دقایق پایانی، پیروزی را برای تیم اهل اسکاندیناوی به ارمغان آورد؛ تیمی که در جام جهانی با هلند، ژاپن و تونس هم‌گروه خواهد بود.

سوئد در نیمه اول کار صعودش را تا حد زیادی پیش برد. در دقیقه ۲۰، الانگا با یک گل تماشایی دروازه را باز کرد. مهاجم نیوکسل پاس پشت‌پای ایاری را دریافت کرد و با یک ضربه پای چپ به سمت طاق دروازه شلیک کرد؛ ضربه‌ای که برای گرابارا مهارنشدنی بود.

زالفسکی در دقیقه ۳۳ بازی را به تساوی کشاند. او با یک شوت پای راست گل زد؛ ضربه‌ای که به نظر می‌رسید نورفلت می‌توانست عملکرد بهتری روی آن داشته باشد. در وقت‌های اضافه نیمه اول، لاگربیلکه با یک ضربه سر و روی یک موقعیت ایستگاهی که از سمت راست توسط نیگرن ارسال شده بود، دوباره سوئد را پیش انداخت.

پس از استراحت بین دو نیمه، شوایدِرسکی با یک گل جنجالی بار دیگر بازی را مساوی کرد. در این صحنه، لواندوفسکی در موقعیت آفساید قرار داشت و وی‌ای‌آر به وینچیچ توصیه کرد موقعیت او را بازبینی کند. داور اسلوونیایی تشخیص داد که مهاجم بارسلونا در روند گل تأثیری نداشته است؛ گلی که شوایدرسکی با پاس زالفسکی به ثمر رساند، بنابراین آن را تأیید کرد.

این گل امید را به اردوی لهستان برگرداند؛ تیمی که در مجموع بازی ۱۵ شوت به سمت دروازه زد، در حالی که سوئد تنها ۴ شوت داشت. با این حال، زمانی که به نظر می‌رسید بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود، گل گیوکرش در دقیقه ۸۸ صعود سوئد به جام جهانی را قطعی کرد و به احتمال زیاد، به دوران ملی لواندوفسکی نیز پایان داد؛ بازیکنی که در ۳۷ سالگی دیگر در جام جهانی حضور نخواهد داشت.

انتهای پیام/