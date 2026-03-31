پیام حمایتی فیفا به فوتبال ایران
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال با حضور در اردوی تیم ملی ایران و اعلام حمایت از فوتبال کشور، تأکید کرد که ایران بهعنوان تیم صعودکننده در رقابتهای جام جهانی حضور خواهد داشت و فیفا نیز برای رفع موانع احتمالی در مسیر آمادهسازی تیم ملی همکاری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، اظهارات اخیر جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، درباره تیم ملی ایران بازتاب گستردهای در فضای فوتبال و رسانههای ورزشی داشته است؛ اظهاراتی که در آن بر حمایت جامعه جهانی فوتبال از ایران و حضور قطعی تیم ملی در جام جهانی تأکید شده است.
اینفانتینو در جریان حضور در اردوی تیم ملی با اشاره به شرایط موجود، اعلام کرد که جامعه فوتبال جهان در کنار فوتبال ایران قرار دارد. این موضعگیری از منظر دیپلماسی ورزشی یک پیام مهم تلقی میشود؛ پیامی که نشان میدهد فیفا در حال حاضر قصد دارد حضور ایران را در ساختار رسمی رقابتهای بینالمللی فوتبال حفظ کند.
نکته مهم در صحبتهای رئیس فیفا، تأکید صریح او بر حضور ایران در جام جهانی بود. او با بیان اینکه ایران موفق شده جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد و در جام جهانی بازی خواهد کرد، عملاً به شایعاتی که طی هفتههای گذشته درباره احتمال حذف یا جایگزینی ایران مطرح شده بود پایان داد. در ادبیات مدیریتی فوتبال جهان، چنین موضعگیری مستقیمی از سوی رئیس فیفا معمولاً به معنای تثبیت تصمیم در سطوح مدیریتی این نهاد است.
در بخش دیگری از سخنان اینفانتینو، آمادگی فیفا برای همکاری در مسیر آمادهسازی تیم ملی ایران نیز مطرح شد. او اعلام کرد در صورتی که تیم ملی برای برگزاری اردوهای خارجی یا انجام بازیهای تدارکاتی با چالشهایی روبهرو شود، فیفا میتواند در هماهنگیها و رفع برخی موانع بینالمللی نقش تسهیلکننده ایفا کند. این موضوع میتواند بهویژه در برنامهریزی مسابقات دوستانه و اردوهای آمادهسازی پیش از جام جهانی اهمیت داشته باشد.
در کنار این موارد، رئیس فیفا با اشارهای انسانی به رنج خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند، پیام همدردی خود را نیز بیان کرد؛ اظهارنظری که معمولاً در چارچوب دیپلماسی ورزشی برای ایجاد همدلی و کاهش فضای تنش در عرصه بینالمللی مطرح میشود.
مجموع این اظهارات نشان میدهد فیفا در شرایط فعلی سه پیام روشن را منتقل کرده است: حمایت از ادامه حضور ایران در فوتبال بینالمللی، تأکید بر حضور تیم ملی در جام جهانی و آمادگی برای همکاری در مسیر آمادهسازی این تیم برای حضور در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان.