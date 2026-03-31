گارسیا در آستانه یک شروع بزرگ با اسپانیا
خوان گارسیا در حالی همراه تیم ملی اسپانیا به ورزشگاه کورنیا بازمیگردد که ممکن است برای نخستینبار پیراهن لاروخا را در یک بازی رسمی بر تن کند.
به گزارش ایلنا، عملکرد خیرهکننده خوان گارسیا در دروازه بارسلونا و فراتر رفتن از سطح انتظارات هانسی فلیک، سبب شد تا لوئیس دلافوئنته این سنگربان را برای بازیهای تدارکاتی پیش رو مقابل تیمهای صربستان و مصر به اردوی ماتادورها فراخواند. گارسیا در واکنش به این اتفاق با ابراز خرسندی فراوان عنوان کرد که بیصبرانه منتظر این دعوت بوده و اکنون با روحیهای مضاعف و انگیزهای بالا در اردو حاضر میشود.
نکته حائز اهمیت در لیست جدید تیم ملی اسپانیا این است که کادر فنی به جای خط زدن دروازهبانهای پیشین، تصمیم گرفت اردویی با حضور 4 سنگربان تراز اول تشکیل دهد. دلافوئنته در این باره تصریح کرد که در مقطع کنونی، بهترین کار در اختیار داشتن این چهار نفر به صورت همزمان است تا در نهایت 3 نفر از آنها بلیت حضور در جام جهانی را رزرو کنند.
برنامهریزی اولیه فدراسیون فوتبال اسپانیا برای این فیفادی، انجام مسابقات در شهر دوحه و برگزاری دیدار جذاب فینالیسیما بود. با این حال، وقوع جنگ در منطقه تمام معادلات را بر هم زد و فدراسیون را وادار به اتخاذ یک راهکار اضطراری و تغییر مکان بازیها کرد. بر این اساس، اسپانیا ابتدا در شهر ویارئال به مصاف صربستان رفت؛ دیداری که گارسیا در آن تنها خطخورده لیست نهایی لقب گرفت.
با این وجود، بازی دوم برابر مصر در ورزشگاه کورنیا برگزار خواهد شد. این مسابقه برای دروازهبان بارسلونا حکم بازگشت به خانه سابق را دارد و او با پیراهن شماره 18، حداقل به عنوان یار ذخیره روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست.
بازگشت به کورنیا یادآور روزهای درخشان گارسیا است. او که در سال دوم رده نوجوانان از باشگاه دام به آکادمی اسپانیول منتقل شده بود، همواره به عنوان امید اصلی حفاظت از دروازه تیم بزرگسالان در سالهای آتی شناخته میشد و از کوچکترین فرصتها بالاترین بهره را برد. نقطه عطف دوران حرفهای او در ماه مارس رخ داد؛ زمانی که آسیبدیدگی جزئی پاچکو پیش از نبرد با اوئسکا، گارسیا را به ترکیب اصلی رساند.
از آن پس، او هرگز به نیمکت برنگشت و با ثبت مهارهای تاریخی نظیر واکنش نجاتبخش مقابل بورگوس و درخشش خیرهکننده در فینال پلیآف صعود برابر رئال اوویدو، نقشی بیبدیل در بازگشت اسپانیول به رقابتهای لالیگا در فصل 2023-2024 ایفا کرد.
سرمربی تیم ملی اسپانیا با تمجید ویژه از این بازیکن اظهار داشت که گارسیا یکی از برترین دروازهبانان جهان است که با ویژگیهایی نظیر تعهد کاری بالا، رفتار حرفهای و تزریق روحیه تیمی، فضای رقابتی سالمی ایجاد کرده و سطح کیفی سایر همتیمیها را نیز ارتقا میدهد.
آمار گارسیا در باشگاه اسپانیول شامل 67 حضور رسمی است که 38 مورد آن تنها به فصل گذشته اختصاص دارد. نمایشهای درخشان او در اولین تجربه کامل حضورش در لالیگا تا جایی پیش رفت که او در یک قدمی ورود به لیست نهایی مرحله پایانی لیگ ملتهای اروپا قرار گرفت؛ تورنمنتی که در آن ماتادورها پس از ناکامی در ضربات پنالتی برابر پرتغال، به مقام نایبقهرمانی بسنده کردند.