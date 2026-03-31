ادعای جسورانه کومان: دیپای میتواند همتراز بزرگان فوتبال باشد
سرمربی تیم ملی هلند با تمجید از ممفیس دیپای، تأکید کرد اگر این مهاجم در فرم بدنی مطلوب قرار گیرد، میتواند در سطح ستارگانی چون کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و کیلیان امباپه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، در نشست خبری پیش از جدال تدارکاتی لالههای نارنجی، سکاندار این تیم با اظهاراتی جالب توجه درباره مهاجم گلزن خود، توجه رسانهها را جلب کرد. این صحبتها در شرایطی مطرح شد که شاگردان رونالد کومان قرار است امشب در ورزشگاه شهر آیندهوون، در یک مسابقه دوستانه رو در روی تیم ملی اکوادور صفآرایی کنند.
کاروان هلند که پیشتر بلیت حضور در رقابتهای جام جهانی آتی را با موفقیت رزرو کرده، در جام جهانی در گروه F جای گرفته است. آنها در این مقطع با تیمهای تونس و ژاپن همقرعه هستند و برای شناختن آخرین همگروهی خود، چشمانتظار مشخص شدن فاتح نبرد بین تیمهای ملی سوئد و لهستان خواهند بود.
در جریان این کنفرانس مطبوعاتی، زمانی که یکی از اصحاب رسانه از فقدان نامهای پرآوازهای همچون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو یا کیلیان امباپه در ترکیب هلند پرسید، کومان با دفاعی تمامقد از ممفیس دپای، حاضران را غافلگیر کرد. سرمربی هلندیها در پاسخ به این پرسش بیان کرد: «طبیعتاً ما مهرههایی نظیر امباپه، هری کین، اکیتیکه، اولیسه، آلوارز و یا اسطورههایی چون مسی و رونالدو را در لیست خود نمیبینیم. با این حال، دلیل اصلی که دپای تا به امروز نتوانسته در تورنمنتهای معتبر پتانسیل واقعیاش را به رخ بکشد، درگیری مداوم با آسیبدیدگیها بوده است. چنانچه او در تابستان پیش رو در اوج آمادگی فیزیکی باشد، بدون شک توانایی رقابت با این مهاجمان طراز اول را دارد.»
کومان در ادامه صحبتهایش، تنها مانع رسیدن ممفیس به جایگاه ستارگانی چون مسی و رونالدو را معضل مصدومیت دانست و تصریح کرد: «چالش اصلی او، همین آسیبدیدگیهای سریالی است که سد راهش میشوند. او باید روی ارتقای سطح جسمانیاش تمرکز کند تا به فرم ایدهآل برسد. هرچند لیونل و کریستیانو در کلاس متفاوتی از فوتبال حضور دارند، اما نمیتوان از اهمیت خارقالعاده یک ممفیسِ کاملاً آماده چشمپوشی کرد. عنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی ما در اختیار اوست و این دستاورد اصلاً تصادفی نیست؛ همین یک مورد گویای تمام واقعیتها درباره کیفیت اوست.»