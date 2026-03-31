شش بلیت طلایی روی میز؛ نبرد مرگوزندگی در پلیآف جام جهانی
در دو شب سرنوشتساز، ۱۲ تیم وارد مرحله نهایی پلیآف میشوند تا در جدالی فشرده و نفسگیر، تنها شش سهمیه باقیمانده جام جهانی را تصاحب کنند.
به گزارش ایلنا، پلهای پشت سر خراب شده است و جای هیچگونه لغزشی نیست. تا همین اواخر، 24 کشور در تکاپوی حفظ امیدهای خود جهت راهیابی به دیدارهای نهایی مسابقات حذفی قاره سبز و نبردهای بینقارهای بودند تا تکلیف 6 بلیت باقیمانده برای پرواز به جام جهانی مشخص شود.
در حال حاضر، از آن جمع کثیر تنها 12 کشور (شامل 8 نماینده از اروپا و 4 تیم از سایر قارهها) در گردونه رقابتها دوام آوردهاند که از این تعداد نیز صرفاً نیمی از آنها جواز حضور در بزرگترین تورنمنت تاریخ فوتبال را به دست خواهند آورد.
همانگونه که پیشبینی میشد، کابوس غیبت آتزوری در سومین جام جهانی پیاپی، در صدر اخبار و تحلیلهای ورزشی قرار گرفته است. لاجوردیپوشان پس از اینکه با زحمتی فراوان توانستند از سد ایرلند شمالی بگذرند، اکنون ناچارند در استادیوم مخوف و جهنمی زنیتسا و در هوای برفی بالکان، به مصاف بوسنی و هرزگوین بروند.
رقیبی چغر و تسلیمناپذیر که آنها نیز با انگیزهای مضاعف در پی شکستن طلسم عدم راهیابی خود به این مسابقات از سال 2014 تاکنون هستند.
از سوی دیگر، وایکینگها با بالاترین بخت و اقبال روی کاغذ، در آستانه ثبت سومین صعود متوالی خود به این رقابتهای معتبر قرار دارند. کاروان تیم ملی دانمارک پس از کسب یک پیروزی پرگل برابر مقدونیه شمالی در مرحله نیمهنهایی، حالا باید چمدانهای خود را برای یک نبرد خارج از خانه برابر جمهوری چک ببندند.
اگرچه ارزیابیهای فنی کفه ترازو را به نفع دانمارکیها سنگینتر نشان میدهد، با این وجود، چکیها با نمایشی سلحشورانه در برابر جمهوری ایرلند و پیروزی در ضیافت پنالتیها، به همگان دیکته کردند که رقیبی از پیش بازنده نبوده و کاملاً مستحق رسیدن به این آوردگاه بودهاند.
در نگاه اول، مصاف کوزوو و ترکیه نامتوازنترین دوئل این مرحله به شمار میرود؛ تقابل کشوری با سابقه کمتر از 10 سال عضویت در فدراسیون جهانی فوتبال، در برابر تیمی که با اتکا به لژیونرهای سرشناسی چون هاکان چالهاناوغلو، کنان ییلدیز و آردا گولر، در سودای پایان دادن به حسرت صعود خود از سال 2002 است.
با این اوصاف، نباید از یاد برد که تیم تحت هدایت وینچنزو مونتلا در برابر رومانی نیز با چالشهای جدی مواجه شد و همین امر، احتمال خلق یک شگفتی عظیم توسط کوزوو را افزایش میدهد. آنها از امتیاز میزبانی بهره میبرند و پتانسیل فردی بازیکنانشان بسیار فراتر از قضاوتهای سطحی است.
بدون تردید، نفسگیرترین فینال قاره اروپا به رویارویی لهستان و سوئد اختصاص دارد. زردپوشان اسکاندیناوی که کمپین انتخابی پرنوسان و ضعیفی را پشت سر گذاشته بودند، در نبرد نیمهنهایی با اوکراین تولدی دوباره یافتند؛ مسابقهای که در آن ویکتور گیوکرش با ثبت یک سهگانه دیدنی، اجازه نداد جای خالی الکساندر ایساک احساس شود. در نقطه مقابل، ماشین گلزنی لهستانیها یعنی روبرت لواندوفسکی، معمار کامبک رویایی تیمش برابر آلبانی با هدایت سیلوینیو لقب گرفت تا عقابهای سپید همچنان برای رزرو بلیت سومین جام جهانی متوالی خود امیدوار بمانند.
در مسیر مسابقات حذفی میان قارهای نیز، تیمهای ملی جامائیکا و بولیوی با کنار زدن نیوکالدونیا و سورینام، رویاپردازی این دو کشور برای تجربه اولین حضور در جام جهانی را نقش بر آب کردند. در ایستگاه پایانی این بخش، تیمهای ملی عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو که از پیش منتظر حریفان خود بودند، به ترتیب آماده پیکار با بولیوی و جامائیکا هستند. این دو فینال بهشدت نزدیک و غیرقابل پیشبینی، تکلیف 2 مسافر نهایی را روشن خواهند ساخت تا پازل 48 تیم حاضر در رقابتهای جام جهانی 2026 بهطور کامل شکل بگیرد.