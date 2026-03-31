رویای بزرگ کوزوو؛ یک قدم تا تاریخیترین صعود
تیم ملی کوزوو در آستانه ثبت یکی از مهمترین لحظات تاریخ فوتبال این کشور قرار گرفته و میتواند با صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین حضور خود در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، روزگاری در دهه 1990 میلادی و در سایه سنگین حاکمیت صربها، انجام هرگونه رویداد ورزشی در قلمرو کوزوو قدغن بود. اهالی فوتبال مجبور بودند رقابتهای خود را به دور از چشم مأموران و در خفا برگزار کنند و پس از سوت پایان، تن خسته خود را در آبهای یخزده رودخانههای محلی یا برفهای ذوبشده شستوشو دهند.
اکنون ورق کاملاً برگشته است؛ نوپاترین کشور قاره سبز در آستانه رقم زدن یک شگفتی بینظیر ورزشی قرار گرفته و تنها یک گام تا لمس رویای حضور در بزرگترین فستیوال جهانی فوتبال فاصله دارد.
این سرزمین که در سال 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام کرد و به تازگی در سال $2016$ جواز ورود به خانواده رسمی فوتبال جهان را به دست آورد، پس از پیروزی دراماتیک و پرگل 4 بر 3 برابر اسلواکی در پیکارهای هفته پیش، حالا خود را برای نبرد سرنوشتساز روز سهشنبه در ایستگاه پایانی پلیآف و در قامت میزبان مقابل تیم ملی ترکیه آماده میکند. تیم پیروز در این فینال حساس، بلیت سفر به آمریکای شمالی برای شرکت در مسابقات جام جهانی که از ماه ژوئن استارت میخورد را رزرو خواهد کرد.
در همین رابطه، ارول سالیهو که پیشتر مسئولیت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کوزوو را بر عهده داشت، اظهار داشت: «رسیدن کوزوو به خاک آمریکا یک اتفاق تاریخساز و تعیینکننده خواهد بود. این موفقیت، تجلی آرزوهای دیرینه نسلهایی است که در زمینهای باتلاقی و چمنزارهای ناهموار به میدان میرفتند تا روح و شرافت این ورزش را زنده نگه دارند.»
در خط حمله این تیم، ودات موریقی به عنوان گلزنترین بازیکن تاریخ کوزوو شناخته میشود؛ با این وجود، برای او در آستانه مصاف با ترکیهایها، موفقیت تیمی بسیار فراتر از شکستن رکوردهای فردی است. این مهاجم خطرناک روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه تاکید کرد: «برای من ثبت آمار فردی هیچ اهمیتی ندارد؛ حتی آرزو میکنم فردا پایم به گلزنی باز نشود، اما در نهایت پیروز میدان باشیم. این برد تنها مختص به من نیست، بلکه متعلق به تمام آحاد ملت است و میتواند پس از روز استقلال، عظیمترین موج شادمانی را در کشورمان ایجاد کند. من با تمام وجود به برد تیممان باور دارم.»
کوزوو با جمعیتی بالغ بر 1.6 میلیون نفر، روزگاری در نخستین تجربه حضورش در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2018 شکستی تلخ در 9 مسابقه از 10 دیدار ممکن را تجربه کرد. با این حال، تغییر استراتژی مدیران فدراسیون مبنی بر کشف و دعوت از استعدادهای مهاجر و دور از وطن، ورق را برگرداند. ثمره این رویکرد جدید، کسب پیروزیهای ارزشمند مقابل تیمهای قدرتمندی نظیر سوئد و اسلوونی در مسیر فعلی و رسیدن به این مرحله حساس بود.
فرانکو فودا، سکاندار فنی تیم ملی کوزوو، در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود خاطرنشان کرد: «در روزهای ابتدایی حضورم روی این نیمکت، تمام تمرکز ما روی راهیابی به مسابقات یورو بود. اما سیر صعودی و عملکرد درخشان اخیر، ما را دقیقاً به پشت درهای ورود به جام جهانی رسانده است.»
برای سرزمینی که زخمهای عمیقی از مناقشات خونین بر تن دارد، هر حضور در مستطیل سبز به مثابه یک دستاورد بزرگ تلقی میشود. در جریان مبارزات استقلالطلبانه کوزوو که در نهایت در سال 1999 با مداخله نظامی جنگندههای ناتو پایان یافت، بالغ بر 13000 نفر جان خود را از دست دادند. وی با اشاره به این رسالت سنگین افزود: «تعهد اصلی ما این است که به این جایگاه بازگردیم و نماینده شایستهای برای میهنمان باشیم.»
هماکنون تب فوتبال در سراسر کوزوو به بالاترین حد خود رسیده است. ظرفیت استادیوم ملی این کشور تنها 12500 نفر است که به سختی یکپنجم گنجایش ورزشگاههای استاندارد میزبان جام جهانی میشود. تمام مجوزهای ورود به ورزشگاه برای مسابقه روز سهشنبه در کسری از زمان به فروش رفت و اکنون در بازارهای غیررسمی با ارقامی معادل $20$ برابر بهای اولیه دست به دست میشود. مقامات برای هوادارانی که از حضور در سکوها محروم ماندهاند، تلویزیونهای غولپیکری را در میادین اصلی شهرها تعبیه خواهند کرد.
در کنار تمام این انگیزههای ملی و احساسی، هیئت دولت کوزوو نیز برای بالا بردن روحیه جنگندگی بازیکنان، وعده تخصیص پاداشی معادل 1میلیون یورو را در صورت غلبه بر حریف تعیین کرده است.