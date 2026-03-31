ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 16:30 امروز سه‌شنبه در دومین دیدارش در اردوی آماده‌سازی ترکیه، مقابل تیم ملی کاستاریکا قرار می‌گیرد و امیر قلعه‌نویی این فرصت را دارد تا چهار روز پس از بازی دوستانه برابر نیجریه، در یک مسابقه تدارکاتی دیگر شاگردانش را محک بزند.

ایران در مسابقه اخیرش با سیستم 1-6-3 مقابل نیجریه قرار گرفت، اما در نیمه دوم با تغییرهایی که امیر قلعه‌نویی انجام داد، شکل متفاوتی پیدا کرد و با چهار دفاع در زمین حاضر شد و احتمالا امروز هم برابر کاستاریکا همین سیستم را داشته باشد؛ البته با یک مهاجم بیشتر.

غیبت علیرضا بیرانوند در چارچوب دروازه دور از انتظار است و دوباره او را مقابل کاستاریکا در چارچوب خواهیم دید و شماره یک تیم ملی خواهد بود.

در خط دفاعی احتمالا محمدحسین کنعانی‌زادگان از ترکیب سه نفره خارج می‌شود و زوج شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی شکل بگیرد؛ دو بازیکنی که در دیدار با نیجریه هم در جمع 11 نفر اصلی حضور داشتند و نمایش خوبی ارائه دادند؛ البته نعمتی برای دقایقی در پست دفاع چپ هم به میدان رفت ولی پیش‌بینی می‌شود بازی با کاستاریکا را در پست تخصصی خود در کنار شجاع شروع کند.

آریا یوسفی که در دیدار گذشته وینگ‌بک راست ایران بود، احتمالا جای خود را به رامین رضائیان خواهد داد؛ بازیکنی که مقابل نیجریه در شروع نیمه دوم به زمین رفت و عملکرد خوبی داشت و برابر کاستاریکا، مدافع راست است و در سمت چپ خط دفاعی نیز به نظر می‌رسد شاهد حضور میلاد محمدی باشیم.

انتخاب امیر قلعه‌نویی در پست هافبک دفاعی با توجه به مصدومیت سعید عزت‌اللهی و غیبتش در اردو، محدود است و در این شرایط، احتمالا محمد قربانی دوباره در این پست به کار گرفته می‌شود و جلوتر از او هم، سامان قدوس مثل همیشه به میدان می‌رود.

محمد محبی که در بازی گذشته مقابل نیجریه وینگر چپ بود، احتمالا به سمت راست انتقال پیدا می‌کند و علی قلی‌زاده نیز از ترکیب بیرون خواهد رفت تا مهدی قایدی پس از عملکرد درخشان در تمرینات و نمایشی که به‌عنوان یار جانشین برابر نیجریه داشت، از ابتدا به زمین برود.

با توجه به تغییر سیستم تیم ملی و استفاده از دو مهاجم، گزینه قلعه‌نویی در کنار مهدی طارمی که مهره فیکس و محبوب او به شمار می‌رود، احتمالا امیرحسین حسین‌زاده، آقای گل و آماده‌ترین بازیکن لیگ برتر ایران است که البته علی علیپور نیز این شانس را هم خواهد داشت.

در این شرایط، احتمالا این 11 بازیکن ترکیب تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا را تشکیل می‌دهند:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، میلاد محمدی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، مهدی قایدی، امیرحسین حسین‌زاده (علی علیپور) و مهدی طارمی

