نعمتی: سرباز و عاشق وطنیم/ نیجریه و کاستاریکا حریفان تدارکاتی مناسبی هستند

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی نعمتی درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ترکیه، اظهار داشت: با وجود وقفه‌ای که در لیگ برتر افتاد، این اردو خیلی به ما کمک می‌کند‌. با ۲ تیم خوب بازی دوستانه انجام می‌دهیم‌‌. یک بازی خیلی خوب با تیم قدرتمند نیجریه انجام داده و موقعیت‌های خوبی هم داشتیم اما روی ۲ اشتباه نتیجه را واگذار کردیم‌.

وی افزود: هرچه سطح فنی تیم‌ها بالا باشد، از کوچک‌ترین اشتباه ما استفاده می‌کنند. خودم باید در آن مسابقه تمرکز بیشتری داشتم تا نتیجه خوبی در آن مسابقه کسب می‌کردیم‌.

مدافع تیم ملی درباره بازی با کاستاریکا، عنوان کرد: قطعا این حریف نیز تیم خیلی خوبی است. امیدوارم بتوانیم در نهایت پس از این اردو به نکات مدنظر کادرفنی برسیم.

وی اضافه کرد: همه بازیکنانی که در اردوی ترکیه حضور دارند، سربازان ایران هستند. امیدوارم بتوانیم در بازی با کاستاریکا هم بهترین نتیجه را کسب کرده و با رسیدن به آمادگی لازم، در جام جهانی نیز نتایج خیلی خوبی بگیریم. البته همه تیم‌ها از سطح بسیار بالایی برخوردار هستند و هیچ بازی‌ای آسان نیست‌.

نعمتی درباره اینکه امیر قلعه‌نویی روی بحث "وطن" در این اردو خیلی تاکید کرده است، توضیح داد: همه بچه‌ها و حتی خود امیرخان عاشق وطن و مردم ایران هستند. هرچه داریم از خاک و وطن‌مان داریم و قطعا این مقوله برای ما ارزش بسیار زیادی دارد.

وی اضافه کرد: در بازی قبلی یک کار بسیار خوب به یاد دانش‌آموزان عزیز و شهید مدرسه میناب انجام شد. آن اتفاق بسیار تلخ بمباران یک مدرسه بسیار تلخ همه ما را متاثر کرد‌. از سایر اتفاقاتی که در کشور می‌افتد نیز بسیار ناراحتیم‌ زیرا همه عاشق ایران هستیم و وطن‌مان را می‌پرستیم‌.

