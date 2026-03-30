به گزارش ایلنا، علی علیپور در تورنمنت چهارجانبه امارات با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، مصر و کیپ‌ورد، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت؛ به‌طوری که در دقایق پایانی دیدار مقابل کیپ‌ورد با حضور کوتاه خود چند موقعیت جدی گل ایجاد کرد و در فینال برابر ازبکستان نیز در ترکیب اصلی قرار گرفت و نمایش موثری داشت. این عملکرد حتی با تحسین امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی همراه شد.

با این حال، این مهاجم آماده که در لیگ برتر نیز با ثبت گل‌ها و پاس‌گل‌های متعدد از بازیکنان تاثیرگذار محسوب می‌شود، در دیدار اخیر تیم ملی برابر نیجریه حتی فرصت کوتاهی برای حضور در زمین پیدا نکرد؛ موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان و هواداران سوال‌برانگیز شده است.

در همین راستا، نیمکت‌نشینی برخی دیگر از بازیکنان آماده لیگ نیز مورد توجه قرار گرفته و در مقابل، استفاده از بازیکنانی که از نظر آمادگی شرایط ایده‌آلی نداشتند، به این ابهامات دامن زده است.

این شرایط باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری در تیم ملی و احتمال وجود برخی تأثیرگذاری‌های غیرمستقیم در انتخاب ترکیب شده است.

با وجود این، انتظار می‌رود کادرفنی تیم ملی در ادامه با شفاف‌سازی درباره این تصمیمات، به سوالات مطرح‌شده پاسخ دهد تا ابهامات پیرامون ترکیب تیم ملی کاهش یابد.

