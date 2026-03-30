اقدام انسان‌دوستانه بازیکن نفت برای مردم سیل‌زده اندیمشک

بازیکن باتجربه نفت آبادان با حضور در مناطق سیل‌زده اندیمشک، در کنار مردم آسیب‌دیده قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مدافع پخته و کارکشته زردپوشان دیار اروند، در اقدامی انسان‌دوستانه راهی شهرستان اندیمشک شد تا به یاری هم‌استان‌های گرفتار در سیلاب بشتابد.

فیاض میردورقی در جریان این حضور فیزیکی در مناطق آسیب‌دیده، آرزو کرد که با عبور سریع از این بحران، آرامش از دست رفته بار دیگر به خانه‌های اهالی این منطقه بازگردد.

بازیکن خط دفاعی صنعت نفت آبادان، در اثنای امدادرسانی به مناطق بحران‌زده زادگاهش، پیرامون این روزهای تلخ توضیح داد: «از حادثه ناگواری که برای اهالی شهرم اندیمشک رخ داد، بسیار ناراحت شدم؛ متأسفانه سیل روزهای گذشته خسارت‌های فراوانی را وارد کرده است.

در چنین شرایط سختی، وظیفه خود دانستم که برای کمک به همشهریانم آستین بالا بزنم و به نوعی هرچند ناچیز در خدمت آن‌ها باشم.»

وی در تکمیل صحبت‌هایش پیرامون لزوم همبستگی برای پاکسازی شهر، خاطرنشان کرد: «بسیار امیدوارم که با همیاری همگانی، گل‌ولای به جا مانده از سیلاب در سطح معابر و منازل مسکونی جمع‌آوری شود تا مردم هرچه سریع‌تر به روال عادی زندگی خود برگردند.»

