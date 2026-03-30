به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران که این روزها اردوی آماده‌سازی خود را در آنتالیای ترکیه برگزار می‌کند، عصر فردا (سه‌شنبه) از ساعت 16:30 دومین دیدار دوستانه خود را برابر کاستاریکا انجام خواهد داد.

این مسابقه می‌تواند برای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، رکوردی ویژه به همراه داشته باشد. قلعه‌نویی تاکنون در 57 مسابقه روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته و در این مدت 39 پیروزی به دست آورده است. در صورت برتری مقابل کاستاریکا، چهلمین برد او با تیم ملی ثبت خواهد شد.

سرمربی ایران در این اردو تلاش می‌کند از فرصت دیدارهای تدارکاتی برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم در مسیر حضور در جام جهانی استفاده کند و پیروزی در این مسابقه علاوه بر ثبت یک رکورد شخصی، از نظر فنی نیز برای تیم ملی اهمیت دارد.

