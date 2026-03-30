خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قلعه‌نویی در آستانه چهلمین برد با تیم ملی

کد خبر : 1767296
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی ایران عصر سه‌شنبه در دیداری دوستانه به مصاف کاستاریکا می‌رود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند چهلمین پیروزی امیر قلعه‌نویی روی نیمکت ایران را رقم بزند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران که این روزها اردوی آماده‌سازی خود را در آنتالیای ترکیه برگزار می‌کند، عصر فردا (سه‌شنبه) از ساعت 16:30 دومین دیدار دوستانه خود را برابر کاستاریکا انجام خواهد داد.

این مسابقه می‌تواند برای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، رکوردی ویژه به همراه داشته باشد. قلعه‌نویی تاکنون در 57 مسابقه روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته و در این مدت 39 پیروزی به دست آورده است. در صورت برتری مقابل کاستاریکا، چهلمین برد او با تیم ملی ثبت خواهد شد.

سرمربی ایران در این اردو تلاش می‌کند از فرصت دیدارهای تدارکاتی برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم در مسیر حضور در جام جهانی استفاده کند و پیروزی در این مسابقه علاوه بر ثبت یک رکورد شخصی، از نظر فنی نیز برای تیم ملی اهمیت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار