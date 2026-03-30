مصدومیت ستاره استقلال در اردوی تیم ملی

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، که این روزها همراه تیم ملی آلبانی در اردوی والنسیا حضور دارد، در تمرین اخیر تیم غایب بود و گفته می‌شود از ناحیه زانوی راست دچار مصدومیت شده است.

این بازیکن روز شنبه از ناحیه زانو آسیب دیده و به همین دلیل نتوانسته در آخرین جلسه تمرینی حاضر شود. کادر پزشکی آلبانی به‌طور مستمر وضعیت او را تحت نظر دارد و قرار است امروز مشخص شود که آسانی قادر به بازگشت به تمرینات است یا اینکه نیاز به استراحت بیشتر دارد و ممکن است دیدار تدارکاتی مقابل اوکراین را از دست بدهد.

تیم ملی آلبانی پس از حذف از پلی‌آف جام جهانی با شکست برابر لهستان، سه‌شنبه در والنسیا به مصاف اوکراین خواهد رفت.

انتهای پیام/