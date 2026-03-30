تاج: فدراسیون فوتبال آماده همکاری گسترده با هلالاحمر است
رییس فدراسیون فوتبال پس از دیدار با مدیران جمعیت هلالاحمر، از فعالیتهای امدادی این نهاد قدردانی کرد و گفت: همکاری فوتبال و هلالاحمر تقویت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جمعی از مدیران فدراسیون فوتبال امروز با حضور در سازمان جمعیت هلالاحمر با مسئولان این نهاد دیدار و گفتوگو کردند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در حاشیه این دیدار گفت: «امروز فرصتی فراهم شد تا در سازمان هلالاحمر حضور پیدا کنیم. گزارش دبیرکل این مجموعه بسیار امیدوارکننده بود. توضیح دادند که کمتر از چهار دقیقه پس از هر حادثه در محل حاضر میشوند و بیش از ۱۰۰ امدادگر به عملیات اعزام میشوند.»
او ادامه داد: «تیپ امداد و انتقال هلالاحمر مجموعهای بسیار قدرتمند است. هدف ما از این حضور، قدردانی از تلاشهای مؤثر امدادگران و بررسی راههای گسترش همکاریها بود. فدراسیون فوتبال و خانواده بزرگ فوتبال کشور در کنار هلالاحمر خواهند بود. امروز هم اعضای باشگاه سپاهان به هلالاحمر اصفهان سر زدند.»
رییس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «همه باشگاهها باید در کنار هلالاحمر حضور داشته باشند تا بتوانیم این دوران سخت را مدیریت کنیم و به امید خدا به شرایط بهتر برسیم.»