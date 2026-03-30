اینفانتینو: ایران بدون هیچ تردیدی در جام جهانی بازی میکند
رییس فیفا در گفتوگویی با یک رسانه مکزیکی تأکید کرد که تیم ملی ایران بر اساس شایستگی ورزشی به جام جهانی رسیده و طبق برنامه در این رقابتها حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی آماده میشود و اردوی خود را در ترکیه برگزار کرده است، جانی اینفانتینو رییس فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به حضور ایران در این رقابتها واکنش نشان داد.
اینفانتینو در گفتوگو با سایت N+ مکزیک گفت: «تیم ملی ایران بر اساس شایستگی ورزشی به جام جهانی راه یافته است. ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم و از شرایط پیچیده آگاه هستیم، اما تلاش میکنیم ایران در بهترین شرایط ممکن در این رقابتها حاضر شود.»
او ادامه داد: «ایران نماینده مردم خود است؛ چه ایرانیانی که در داخل کشور زندگی میکنند و چه کسانی که خارج از ایران هستند. این تیم خیلی زود و با عملکرد خوب به جام جهانی رسید.»
رییس فیفا همچنین تأکید کرد: «ایران کشوری عاشق فوتبال است. ما میخواهیم آنها بازی کنند، آنها در جام جهانی بازی خواهند کرد و هیچ پلن B، C یا D وجود ندارد؛ ایران پلن A است.»