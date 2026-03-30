به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی آماده می‌شود و اردوی خود را در ترکیه برگزار کرده است، جانی اینفانتینو رییس فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به حضور ایران در این رقابت‌ها واکنش نشان داد.

اینفانتینو در گفت‌وگو با سایت N+ مکزیک گفت: «تیم ملی ایران بر اساس شایستگی ورزشی به جام جهانی راه یافته است. ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم و از شرایط پیچیده آگاه هستیم، اما تلاش می‌کنیم ایران در بهترین شرایط ممکن در این رقابت‌ها حاضر شود.»

او ادامه داد: «ایران نماینده مردم خود است؛ چه ایرانیانی که در داخل کشور زندگی می‌کنند و چه کسانی که خارج از ایران هستند. این تیم خیلی زود و با عملکرد خوب به جام جهانی رسید.»

رییس فیفا همچنین تأکید کرد: «ایران کشوری عاشق فوتبال است. ما می‌خواهیم آن‌ها بازی کنند، آن‌ها در جام جهانی بازی خواهند کرد و هیچ پلن B، C یا D وجود ندارد؛ ایران پلن A است.»

