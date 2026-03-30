به گزارش ایلنا، مهدی تاج درباره نامه‌ای که به جانی اینفانتینو درمورد شرایط جنگی ایران و آسیب به مرکز ملی فوتبال نوشت، گفت: امروز با اینفانتینو مکاتبه کردم. احساس کردم باید نگرانی‌های خود را اعلام کنیم و به فیفا کمک کنیم تا جای خوب تاریخ بایستد‌.

تاج ادامه داد: بمباران‌هایی در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری و سالن فوتسال ما شد‌ که سبب شده این سال به صورت کامل بلااستفاده و تخریب شود. اتاق خود مرا در مرکز ملی تخریب کردند. هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداشته است.

رییس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: در غزه هم این مسائل را دیدیم که آنجا هم اسرائیل و آمریکا نقش داشتند. حتی چمن ما را در کمپ تیم ملی از بین بردند. خود اینفانتینو ۳ بار آنجا آمده و به ساخت و بازسازی آن کمک کرده اما الان همه‌اش را تخریب کردند. عکس‌ها و فیلم‌ها را برایش فرستاده و خواستیم این جنایات را محکوم کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد.

تاج در انتهای سخنان خود گفت: با وجود همه این فشارها، فوتبال ما زنده است و بازی‌های فیفادی را انجام می‌دهیم. باز هم از لابه‌لای همه این اتفاقات یک فوتبال قوی، قدرتمند و بچه‌های شجاع و متدین کشورمان ارائه خواهیم کرد‌.

