تاج: عکس و فیلم بمباران و تخریب‌ها را برای اینفانتینو فرستادم

تاج: عکس و فیلم بمباران و تخریب‌ها را برای اینفانتینو فرستادم
رییس فدراسیون فوتبال در ارتباط با ارسال نامه و مدارک به رییس فیفا توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج درباره نامه‌ای که به جانی اینفانتینو درمورد شرایط جنگی ایران و آسیب به مرکز ملی فوتبال نوشت، گفت: امروز با اینفانتینو مکاتبه کردم. احساس کردم باید نگرانی‌های خود را اعلام کنیم و به فیفا کمک کنیم تا جای خوب تاریخ بایستد‌.

تاج ادامه داد: بمباران‌هایی در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری و سالن فوتسال ما شد‌ که سبب شده این سال به صورت کامل بلااستفاده و تخریب شود. اتاق خود مرا در مرکز ملی تخریب کردند. هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداشته است.

رییس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: در غزه هم این مسائل را دیدیم که آنجا هم اسرائیل و آمریکا نقش داشتند. حتی چمن ما را در کمپ تیم ملی از بین بردند. خود اینفانتینو ۳ بار آنجا آمده و به ساخت و بازسازی آن کمک کرده اما الان همه‌اش را تخریب کردند. عکس‌ها و فیلم‌ها را برایش فرستاده و خواستیم این جنایات را محکوم کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد.

تاج در انتهای سخنان خود گفت: با وجود همه این فشارها، فوتبال ما زنده است و بازی‌های فیفادی را انجام می‌دهیم. باز هم از لابه‌لای همه این اتفاقات یک فوتبال قوی، قدرتمند و بچه‌های شجاع و متدین کشورمان ارائه خواهیم کرد‌.

