واکنش روزبه چشمی به حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی
کاپیتان تیم فوتبال استقلال با اشاره به حوادث اخیر در کشور، بر نقش اتحاد مردم در عبور از شرایط دشوار تأکید کرد و از تلاشهای کادر درمان و نیروهای امدادی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، روزبه چشمی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه استقلال درباره حوادث اخیر در کشور اظهار کرد: اتحاد و همدلی مردم در روزهای دشوار میتواند زمینه عبور از مشکلات را فراهم کند و در هفتههای اخیر نیز مردم در نقاط مختلف ایران جلوههایی از این همبستگی را نشان دادهاند.
وی در ادامه با اشاره به جانباختن شماری از دانشآموزان در میناب گفت: از دست رفتن کودکانی که میتوانستند آیندهسازان این سرزمین باشند، اتفاقی بسیار تلخ است و اندوه بزرگی برای مردم به همراه داشته است.
چشمی همچنین با اشاره به آسیب دیدن برخی اماکن مسکونی، ورزشی، آموزشی و درمانی در این حوادث، چنین اقداماتی را محکوم کرد.
کاپیتان استقلال در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای کادر درمان و نیروهای امدادی قدردانی کرد و گفت: مردم ایران فداکاریهای کادر درمان و آتشنشانان را هرگز فراموش نخواهند کرد و قدردان تلاشهای شبانهروزی آنها هستند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که آرامش هرچه زودتر به کشور بازگردد و مردم در شرایطی امن و آرام به زندگی عادی خود ادامه دهند.