خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش روزبه چشمی به حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی

واکنش روزبه چشمی به حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی
کد خبر : 1767277
لینک کوتاه کپی شد.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال با اشاره به حوادث اخیر در کشور، بر نقش اتحاد مردم در عبور از شرایط دشوار تأکید کرد و از تلاش‌های کادر درمان و نیروهای امدادی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  روزبه چشمی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه استقلال درباره حوادث اخیر در کشور اظهار کرد: اتحاد و همدلی مردم در روزهای دشوار می‌تواند زمینه عبور از مشکلات را فراهم کند و در هفته‌های اخیر نیز مردم در نقاط مختلف ایران جلوه‌هایی از این همبستگی را نشان داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به جان‌باختن شماری از دانش‌آموزان در میناب گفت: از دست رفتن کودکانی که می‌توانستند آینده‌سازان این سرزمین باشند، اتفاقی بسیار تلخ است و اندوه بزرگی برای مردم به همراه داشته است.

چشمی همچنین با اشاره به آسیب دیدن برخی اماکن مسکونی، ورزشی، آموزشی و درمانی در این حوادث، چنین اقداماتی را محکوم کرد.

کاپیتان استقلال در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های کادر درمان و نیروهای امدادی قدردانی کرد و گفت: مردم ایران فداکاری‌های کادر درمان و آتش‌نشانان را هرگز فراموش نخواهند کرد و قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی آنها هستند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که آرامش هرچه زودتر به کشور بازگردد و مردم در شرایطی امن و آرام به زندگی عادی خود ادامه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار