ژابی آلونسو در آستانه انتخاب بزرگ

به گزارش ایلنا، قطب‌نمای دنیای مربیگری، بار دیگر مسیر آنفیلد را برای ژابی آلونسو نشان می‌دهد. از همان روزهای سرد ژانویه که این استراتژیست باسکی به کار خود در سانتیاگو برنابئو پایان داد، نام او به تیتر یک گمانه‌زنی‌های اروپایی تبدیل شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد دست تقدیر، بازگشت او به بندر لیورپول را رقم خواهد زد؛ پیوندی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و سکوت استراتژیک این روزهای آلونسو، تنها بر هیزم این شایعات جذاب افزوده است.

در اردوگاه سرخ‌پوشان اما، مدیران در تلاشند تا ظاهر ماجرا را آرام جلوه دهند. آرنه اشلوت هلندی به واسطه نبرد در جبهه لیگ قهرمانان و تلاش برای کسب سهمیه در لیگ برتر، همچنان روی نیمکت نفس می‌کشد. اما واقعیت پنهان در راهروهای آنفیلد چیز دیگری است؛ اگر معجزه‌ای در اروپا رخ ندهد و جام لیگ قهرمانان به ویترین افتخارات باشگاه اضافه نشود، حکم اخراج اشلوت امضا خواهد شد. ترکش‌های درگیری جنجالی او با محمد صلاح و ناکارآمدی خریدهای نجومی، شیرینی فتح لیگ برتر در سال 2025 را به کلی از بین برده و اعتماد سکوها را از او سلب کرده است.

در همین راستا، مایکل ادواردز، مغز متفکر کادر مدیریتی لیورپول، به این جمع‌بندی رسیده که پروژه مرد هلندی به بن‌بست خورده و تیم نیازمند یک شوک اساسی است.

اگرچه رسانه‌های جزیره نام‌هایی همچون یولیان ناگلزمان (سرمربی ژرمن‌ها)، سباستین هوینسِ اشتوتگارت و الیور گلاسنر از کریستال پالاس را به عنوان گزینه‌های آلترناتیو ردیف کرده‌اند، اما نشریه معتبر بیلد آلمان پرده از یک راز بزرگ برداشته است: آلونسو گزینه قطعی و نهایی لک‌لک‌ها برای هدایت تیم در فصل 2026-27 خواهد بود.

با وجود اینکه ماجراجویی ژابی در مادرید با پایان زودهنگامی همراه شد، اما سهام او در بازار نقل و انتقالات همچنان در بالاترین حد ممکن قرار دارد. فوتبال اروپا هرگز شاهکار تاریخی او در بای آرنا را فراموش نخواهد کرد؛ جایی که او به تنهایی به دیکتاتوری مطلق بایرن مونیخ پایان داد و لورکوزن را پس از سال‌ها تاریکی، به قله بوندس‌لیگا رساند. به همین دلیل، مرد اسپانیایی با خیالی کاملاً آسوده شرایط را زیر نظر دارد؛ او اکنون در جایگاهی است که خودش مقصد بعدی را دیکته می‌کند و به نظر می‌رسد صندلی داغ آنفیلد برای فصل 2026−27، به نام او سند خورده است.

