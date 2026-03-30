به گزارش ایلنا، مدیران ورزشگاه اتحاد به‌خوبی از ارزش جواهر خط میانی خود آگاهند و در یک مسابقه با زمان، در تلاشند تا هرچه سریع‌تر امضای او را پای برگه تمدید قرارداد بنشانند. در سوی دیگر میدان و در اردوی لاروخا نیز، جایگاه این ستاره برای جام جهانی که تنها 2 ماه دیگر سوت آغاز آن به صدا درمی‌آید، کاملاً دست‌نیافتنی است و لوئیس دلافوئنته چشم‌بسته استراتژی تیمش را حول محور او می‌چیند.

پپ گواردیولا نیز معماری نوین منچسترسیتی را بر پایه‌های مستحکم این هافبک بنا کرده است؛ تاکتیکی که به فتح یک جام دیگر (جام اتحادیه) در رقابت‌های داخلی منجر شد، هرچند که در شب‌های اروپایی و در تقابل با کهکشانی‌ها، نمایش ناامیدکننده‌ای از نماینده انگلیس شاهد بودیم.

با این وجود، در میان کارشناسان، هم‌بازیان و حتی رقبای سرسخت، یک اجماع کلی و غیرقابل‌انکار وجود دارد: در دنیای مستطیل سبز، هیچ بازیکنی در پست هافبک تدافعی به گرد پای او نمی‌رسد.

البته در لابه‌لای این تمجیدهای بی‌وقفه، هنوز هم زمزمه‌های حاشیه‌ای به گوش می‌رسد؛ از بحث‌های تمام‌نشدنی درباره اینکه جایزه توپ طلا بیشتر برازنده وینیسیوس بود، تا کنایه‌هایی به پیشینه حضورش در روخی‌بلانکو و ارتباط تنگاتنگش با ایده‌های پپ، یا حتی ادعاهایی مبنی بر اینکه سن 29 سالگی برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید کمی دیر است.

اما حقیقت این است که در ذهن هیچ تئوریسین یا مدیر ورزشی برجسته‌ای، ذره‌ای شک در خصوص نبوغ و کلاس جهانی این بازیکن وجود ندارد و همه زبان به تحسین او گشوده‌اند.

جام جهانی پیش رو برای این هافبک اسپانیایی حکم یک بزنگاه تاریخی را دارد؛ تورنمنتی که می‌تواند نقطه عطف کارنامه درخشان او باشد و مسیر سال‌های آینده‌اش را ترسیم کند.

ترس بزرگ منچسترسیتی این است که ستاره‌شان بدون تمدید قرارداد وارد سال پایانی حضورش در انگلیس شود؛ چرا که تجربه ثابت کرده تب و تاب بازار نقل‌وانتقالات تابستانی، بلافاصله پس از پایان جام جهانی به بالاترین حد خود می‌رسد و غول‌های اروپایی برای صید چنین شاه‌ماهی‌ای درنگ نخواهند کرد.

اگر ماتادورها با رهبری قاطعانه او به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بپیوندند، نام این بازیکن بار دیگر کانون توجهات بین‌المللی را تسخیر خواهد کرد. نکته دلهره‌آور برای رقبا اینجاست که بسیاری از تحلیلگران باور دارند او در حال حاضر تنها از 60 تا 70 درصد پتانسیل واقعی خود بهره می‌برد؛ حالا باید منتظر ماند و دید اگر این ماشین کنترل میانه میدان به مرز آمادگی 100 درصدی برسد، چه طوفانی در دنیای فوتبال به پا خواهد کرد.

