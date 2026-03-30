طلوع ستاره جوان ترکیه؛ گولر در مسیر تاریخسازی با رئال و تیم ملی
آردا گولر، پدیده نوظهور فوتبال ترکیه که در سنین پایین پیراهن رئال مادرید را بر تن کرد، حالا با درخشش خیرهکنندهاش رؤیای حضور در جام جهانی و پایان سالها دوری ترکیه از این رقابتها را دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، ساقهای هنرمندانه پدیده رئال مادرید، موجی از غرور و سرخوشی را به اردوی ترکها تزریق کرده است. آن پاس طلایی در مصاف با رومانی که تحسین بینالمللی را به همراه داشت، حالا شاگردان وینچنزو مونتلا را بیش از هر زمان دیگری به بلیت جام جهانی نزدیک کرده و جایگاه این ستاره را در قلب میلیونها هوادار تثبیت کرده است؛ اما هنوز خوان آخری به نام کوزوو در پیش است.
روزگاری نهچندان دور، کوچ زودهنگام این جواهر از فنرباغچه به اردوگاه کهکشانیها، موجی از انتقادات تند را در رسانههای داخلی به همراه داشت. بسیاری از کارشناسان بیم آن داشتند که نیمکتنشینی در سانتیاگو برنابئو، ترمز پیشرفت این استعداد ناب را بکشد و او را از مسیر ستاره شدن دور کند.
با این حال، زمان بهترین قاضی بود و خط بطلانی بر تمام فرضیات بدبینانه کشید. حتی آن اصطکاکهای مقطعی و زودگذر با سرمربی ایتالیایی تیم ملی نیز کاملاً به فراموشی سپرده شده تا این الماس 21 ساله، با خیالی آسوده به رهبر بلامنازع ارتش سرخپوشان بدل گردد.
در نبرد رفت مرحله پلیآف، کادر فنی با یک تصمیم هوشمندانه او را در مرکز ثقل حملات قرار داد. نتیجه این تغییر استراتژی، خلق یک پاس گل استثنایی برای فردی کادیاوغلو بود که بازتابی جهانی یافت. با فرم فعلی این تیم، غیبت ترکیه در جام جهانی 2026 غیرقابل تصور است.
ناکامی احتمالی برابر کوزوو، نه تنها یک تراژدی بزرگ برای فوتبال ترکیه خواهد بود، بلکه بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را از تماشای هنرنمایی 2 تن از درخشانترین ستارگان نوظهور مستطیل سبز، یعنی گولر و کنان ییلدیز، محروم خواهد ساخت.
مطبوعات ورزشی، آن حرکت موزون برابر رومانی را به عنوان «سکانسی که دنیای فوتبال تشنه دیدن آن در جام جهانی است» تیتر کردهاند. اکنون سنگینی یک طلسم 24 ساله (پس از کسب مقام سوم در سال 2002) روی شانههای شماره 8 تیم ملی قرار دارد. نسلهای جدید فوتبالدوستان ترکیه هرگز حضور کشورشان را در این تورنمنت معتبر لمس نکردهاند و حالا رسالت پایان دادن به این حسرت طولانی، بر عهده نبوغ این هافبک خلاق است.
برای این دوئل سرنوشتساز، شنیدهها حاکی از آن است که مونتلا قصد دارد با یک شیفت تاکتیکی، ستاره خط میانیاش را به سمت راست متمایل کند تا با آرایشی بهمراتب هجومیتر، دفاع کوزوو را در هم بشکند.
روز سهشنبه 31 مارس، چمن استادیوم فادیل ووکری در شهر پریشتینا، کانون توجهات خواهد بود؛ جایی که آردا با رویای فتح دروازههای جام جهانی پا به میدان میگذارد و مصمم است تا ثابت کند در دنیای مستطیل سبز، رویاها همیشه قابلیت تبدیل شدن به واقعیت را دارند.