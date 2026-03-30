زنگ خطر برای ایران؛ نیوزیلند تهجدولی، شیلی را در هم کوبید
تیمی که روی کاغذ ضعیفترین رقیب ایران در مرحله گروهی جام جهانی بود، حالا با برد پرگل ۴ بر ۱ مقابل شیلی نشان داده نباید دستکم گرفته شود.
به گزارش ایلنا، طوفان تیم ملی نیوزیلند در اوکلند، زنگ خطر را برای همگروهیهای این تیم در جام جهانی 2026، بهویژه تیم ملی ایران به صدا درآورد. شاگردان در این کشور، در یک نمایش مقتدرانه و در واپسین حضورشان در خانه پیش از شروع جام جهانی، موفق شدند با خلق یک شگفتی بزرگ، شیلی را با حساب 4-1 در هم بکوبند.
این نتیجه فراتر از یک برد ساده بود، چرا که آنها برای نخستین بار در تاریخ فوتبال خود، موفق به تسلیم کردن یک نماینده از قاره آمریکای لاتین شدند تا با روحیهای مضاعف با هوادارانشان وداع کنند.
آسمان بارانی استادیوم «ایدن پارک» هم نتوانست حرارت سکوها را پایین بیاورد؛ جایی که غریو بیامان طبلهای میزبان در تقابل با هیاهوی تماشایی حدود 500 تماشاگر شیلیایی، دوئلی جذاب را در خارج از مستطیل سبز رقم زده بود. سوت آغاز این نبرد پربرخورد، نوید یک جدال نفسگیر را میداد. در همان دقایق ابتدایی، الکس پولسن با یک سوپرسیو دروازه میزبان را بسته نگه داشت.
بازی بهشدت فیزیکی دنبال میشد و جو بل خیلی زود در دقیقه 10 با کارت زرد جریمه شد. طولی نکشید که در دقیقه 13، پرواز تایلر بیندون و ضربه سر دیدنی او تور دروازه میهمان را لرزاند، اما پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت تا کام میزبان تلخ شود.
شیرازه تیم ملی شیلی در دقیقه 27 به طور کامل از هم پاشید. داریو اوسوریو که در مهار کاستا بارباروسس ناکام مانده بود، تنها در عرض 4 دقیقه دو بار روی این مهاجم زهرآگین مرتکب خطای شدید شد تا با دریافت کارت قرمز، تیمش را در گردابی هولناک رها کند. همین برتری عددی کافی بود تا بارباروسس از یک ارسال کرنر نهایت بهره را ببرد و در نقطه کور مدافعان و روی تیر دوم، قفل دروازه را بشکند.
پس از آنکه لارنس ویگورو، سنگربان شیلی، با یک واکنش تماشایی مانع از گلزنی مارکو استامنیچ، کاپیتان نیوزیلند شد، نوبت به الی جاست رسید. او پاس هوشمندانه و چیپ جو بل را با یک جایگیری عالی به گل دوم تبدیل کرد؛ گلی که البته تایید آن توسط اتاق VAR بیش از 4 دقیقه زمان برد تا نیمه نخست با برتری 2-0 میزبان پایان یابد.
با شروع نیمه مربیان، شیلیِ دهنفره با حمایت بیدریغ سکوهای خودی دست به انتحار زد تا شاید به جریان بازی بازگردد، اما دفاع مستحکم نیوزیلند اجازه خودنمایی به آنها نداد. در عوض، این ضدحملات برقآسای میزبان بود که در دقیقه 60 توسط جسی رندال و با پاس طلایی بارباروسس، اختلاف را به سه گل افزایش داد.
موتور گلزنی سفیدپوشان خاموششدنی نبود و بن وین در دقیقه 70 با یک شلیک دقیق و زمینی از میان لایههای دفاعی حریف، گل چهارم را به نام خود ثبت کرد. در واپسین لحظات این نبرد یکطرفه، گونسالو تاپیا تنها توانست با زدن یک گل، کمی از بار سنگین این شکست تحقیرآمیز برای شیلی بکاهد.
این پیروزی درخشان ثابت کرد که نیوزیلند تیمی دستوپابسته در جام جهانی نخواهد بود. آنها پیش از آغاز ماراتن جهانی، در تاریخ 7 ژوئن در ایالت فلوریدا یک محک جدی دیگر مقابل تیم ملی انگلیس خواهند خورد تا با بالاترین سطح آمادگی مسافر مسابقات شوند.
عملکرد درخشان «آل وایتس» حالا هشداری جدی برای رقبایشان در مرحله گروهی، یعنی ایران، بلژیک و مصر محسوب میشود؛ تیمی که با این فرم ایدهآل، صعود به مراحل حذفی جام جهانی 2026 را رویایی کاملاً در دسترس میبیند.